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▲Liz遭爆不還贊助商褲子，被韓國網友砲轟貪小便宜，但這段對話紀錄截圖並未提及她的名字。（圖／翻攝自Naver）

▲Liz曾穿著這件牛仔褲拍照，品牌方還轉發。（圖／翻攝自Naver）

▲aespa的成員Karina也穿過KINDAME的牛仔褲拍影片。（圖／金道延IG@dodo_baby）

▲IVE確定在今年9月於台北小巨蛋開唱，成員Liz（右上）最近卻爆出形象爭議。（圖／IVE官方臉書）

韓國女團IVE 9月11日至13日將來台開唱，演唱會倒數剩5個月，團員Liz（金志垣）卻爆出形象爭議；她疑似借了品牌方的褲子後，不願按照約定歸還，讓韓國網友痛批她貪小便宜，認為藝人的收入明明比一般人還多，如果真的喜歡這件褲子為何不自己花錢買，更有人因此怒轟Liz：「是乞丐嗎？」許多韓星的表演服會由公司向品牌方商借，有的是免費贊助，但有的是表演後需要歸還；而Liz近日就被指控，未將品牌商借的褲子還回去。該品牌老闆更公開對話，內容顯示員工向她回報：「」，老闆因此回應：「」。雖然這段對話未公開藝人身分，但該品牌老闆後續曾分享Liz穿著自家牛仔褲的限時動態，並寫道：「太漂亮了，真的太適合妳了，送妳一百件都可以。公主殿下，這件對高個女孩來說也超級合適」，作為宣傳。這也讓網友立刻聯想到，Liz便是借了褲子又不還的女藝人。韓國論壇上因此出現罵聲，認為Liz如果真的很喜歡這件牛仔褲，大可以直接買下，何必為難底下的員工，「喜歡的話付錢就好啊」、「是乞丐嗎？」、「為什麼不要自己買呢？」但也有人認為，品牌方都說願意送褲子了，公開對話截圖也是為了強調他們家的牛仔褲好看到連藝人都愛穿，比較像是一場互惠的商業合作，大家不必那麼激動罵Liz。據悉，該件牛仔褲是由韓國網紅金道延創建的品牌KINDAME推出的修身牛仔褲，售價為79000韓元（約新台幣1680元），其實以女明星的財力來看，非常便宜。而KINDAME的褲子、裙子不只Liz愛穿，就連IVE隊友張員瑛以及女團Red Velvet、aespa的成員也都穿過，討論度頗高，才會讓這起事件格外受到關注。IVE是韓國Starship娛樂於2021年推出的6人女子團體，成員包含安兪真、Gaeul（金秋天）、Rei（直井怜）、張員瑛、Liz及Leeseo（李賢瑞）。團名意指「I HAVE」，象徵她們不願做單純成長型的偶像，而是要自信地展現已擁有的才華與魅力，代表作包含〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉，是引領K-POP第四代浪潮的女團，今年9月將在台北小巨蛋開唱。