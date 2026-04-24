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存款 8 千萬也難致富？吳淡如：人性讓你「賺 3 萬就贖回」

▲吳淡如的友人雖然資產高達8千萬，但在獲利3萬時仍常因克服不了人性弱點而選擇「贖回」，導致複利斷鏈。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

別領配息！吳淡如精算：存後花＋股息再投入能滾 2200 萬

2026 房產預警：自住房是盾牌，但沒投報率的別碰

財富自由的真諦：用錢買回「時間主權」

投資致富真的需要高智商嗎？在全民瘋投資理財的當下，理財天后吳淡如日前登上曾博恩的節目，語出驚人表示：「」她大方公開這類指標性 ETF 的致富地圖，指出獲利邏輯極其簡單，但即便智商高達 130 的人往往也做不到。吳淡如強調，理財並非數學題，而是人性考驗，，才能真正享受複利帶來的財富爆發。吳淡如在節目中分享一個令人反思的故事：她有一位存款 8,000 萬、智商 130 的高知識份子朋友，聽從建議買進 0050。沒想到。吳淡如無奈感嘆：「她點出 0050 致富的。這代表投資人必須有能力無視市場的短線震盪（如俄烏戰爭或恐慌性拋售），始終留在場內。很多人因為害怕「不及格」（帳面虧損）而早早離場，反而錯失了後段翻倍的行情。。吳淡如指出，許多年輕人領了配息就花掉，這會讓複利直接斷鏈。她以波克夏（Berkshire Hathaway）為例，強調不配息才能創造驚人回報。吳淡如現場精算：若從 2003 年存 100 萬在 0050，並將「股息再投入」，到 2025 年會滾成 1,100 多萬；如果每年再強迫自己「先存後花」多存 1 萬，累積資產更可達 2,200 萬。她提醒，理財要從 20% 的收入開始「先存後花」，不要等有錢才理財。談到房產，吳淡如認為「」，，急需資金時能透過理財房貸取得低息銀彈。但在 2026 年人口老化與城鄉極化的趨勢下，她嚴肅警告：「。她告訴博恩，。現在的她「用錢買時間」，花錢請人代勞家事、拒絕無意義的開會，將時間完全留給內心喜愛的事物。她感性表示，理財成功後的「豐收（Harvest）」，就是能毫不妥協地「做自己」。