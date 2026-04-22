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民眾黨創黨主席柯文哲17日晚間前往逢甲夜市，未料過程中聞到刺鼻辣椒水，讓民眾黨群起激憤砲轟有人惡意為之。不過，案情發生大逆轉，竟是台中市第六分局長周俊銘測試搞烏龍，引發事後一連串混亂，周俊銘因而遭到懲處拔官。對此，民眾黨新科立委許忠信今（22）日表示，他認為應該要有比例原則，這是行政法一個基本的要求，如果有所疏失，懲罰必須要符合比例原則，不應該太過於嚴苛。許忠信今日上午在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥見證下宣誓就職。針對柯文哲掃街遭噴辣椒水烏龍事件，許忠信表示，這個事情是分局長有點疏失，對於他的處分，民眾黨認為，警消的權益也應該要兼，他本身也是長期擔任空總的官兵權益保障委員，「我認為警察也有他的權益」，他如果有所疏失，懲罰必須要符合這個比例原則，不應該太過於嚴苛。媒體問，是認為覺得拔官太嚴苛嗎？許忠信直言，「 我個人認為這個應該要有比例原則，這是我們行政法一個基本的要求」。媒體追問， 所以是不符比例原則嗎？許忠信說，中華民國基於一個法治的國家，經歷這麼多立法院長，就是要立法、執法，所以根據法律該依法行政，比例原則都要遵守。