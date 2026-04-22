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曾國城瘦一圈 10個月狂瘦8公斤

▲曾國城（如圖）今現身似乎又瘦了，他透露先前體重約93公斤，現在差不多85公斤左右，短短十個月就瘦了約8公斤。（圖／記者吳翊緁攝影）

曾國城自爆癌指數飆高 親揭身體狀況

曾國城主持節目《型男大主廚》20年，節目正式播出第4270集，刷新台灣料理節目紀錄，今（22）日他與卓文萱、型男主廚吳秉承一同出席慶功記者會，表示看到所有人因節目得到滿足、快樂，是很有成就感的事。工作忙碌的她，被問到健檢狀況？曾國城表示紅字已經不多，但其中一項癌症指數稍高，表示應是身體發炎並無大礙。曾國城至今主持過不少長壽節目，他提到自己把做節目當作賴以維生、非常重要的事，「必須面對它、享受它，感覺到自己存在」，看到大家因節目得到滿足、快樂，是件很有成就感的事。另外，曾國城分享主持節目就跟老夫老妻一樣，要有新鮮感，表示《型男大主廚》每2、3年就會換廚房，還有心血加入，且一個比一個精彩。曾國城今現身似乎又瘦了，他透露先前體重約93公斤，現在差不多85公斤左右，短短十個月就瘦了約8公斤。曾國城表示自己運動量比去年多很多，平時運動包括打匹克球、高爾夫球等等，之後也想嘗試皮拉提斯，嘆現在筋骨越來越硬。工作滿檔的他，被問到健檢狀況？曾國城鬆口紅字已經不多，以前大概有7、8個 紅字，現在剩下3、4個少了一半，不過其中一項癌症指數稍高，他透露「一般標準指數是26、27，我40」，但醫生表示是身體發炎，並無大礙。《型男大主廚》在內容經營上不斷推陳出新、打造話題單元，招牌單元「型男同樂會」播出三年多來幾乎集集奪冠，已成觀眾心中最具代表性的經典橋段。此外，節目也推出外景系列「主持人返鄉美食之旅」，帶領觀眾走出棚內、深入在地，走訪主持群與班底的家鄉，透過成長記憶與私房口袋名單，挖掘最道地的地方滋味，並結合人文歷史，讓美食不只是味覺享受，更是一場充滿情感與文化的旅程，播出後同樣獲得觀眾一致好評。