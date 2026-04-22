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▲吊車大王（如圖）經常買樂透彩券、刮刮樂，他也承諾哪天中大獎，一定捐出一半獎金做公益。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

擁有4妻14孩、身價數十億的「竹北吊車大王」胡漢龑，除了經營事業有成，私下更是演藝圈與網路界的話題人物。日前他在社群平台自爆，自己與幸運女神再度擦身而過，花300元買今彩539只差一個號碼，讓800萬頭獎飛走了，他忍不住在影片連喊6次：「超扯！」胡漢龑在影片中表示，手中的彩券竟然與頭獎號碼只差一碼。他表示：「大家午安，超扯、超扯、超扯的啦，我又跟800萬一號之差了。」影片一出，粉絲也朝聖留言。有網友幽默安慰：「老天爺是公平的，你已經這麼有錢了，怎麼會讓你中頭彩呢？」也有鐵粉大讚他在做善事，更有不少人希望胡董能分點福氣，「讓我也有機會中頭獎」。甚至有網友開玩笑提醒他，威力彩頭獎上看2.7億元，「人生剩一字，拚了！」事實上，這已經不是胡漢龑第一次和頭獎錯身。買彩券成痴的他，3年前在南投竹山投注威力彩，同樣只差一個號碼，原本有望抱走29億元，最後中二獎29萬元。過去也曾因一號之差，無緣帶走1億元大樂透頭獎。儘管目前為止尚未中過億元以上的彩券，但胡漢龑對彩券與刮刮樂的熱情不減。每年春節他都會霸氣砸下百萬元購買刮刮樂，目前最佳紀錄曾刮中過10萬元。他曾多次表示，買彩券是支持公益的一種方式，並公開承諾，若哪天真的幸運中了億元頭獎，扣掉稅金後，會捐出一半獎金做公益。