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國民黨北市松信區初選結果出爐，由前發言人李明璇和前松信立委費鴻泰辦公室主任、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線。許原榮今（22）日因公沒有親自出席民調公布會，不過稍早他在臉書發文感謝，表示深蹲地方23年是他的基礎，今天初選結果是他更努力的開端。國民黨北市黨部今早10時在市議會黨團辦公室公布松信區初選民調結果，依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038，由李明璇和許原榮勝出。許原榮由於身兼立法院長韓國瑜辦公室主任身分，今天改派代表出席。稍早他在臉書發文稱，萬分感謝大家，原榮順利在初選過關！深深感謝在電話民調中，那一句句「唯一支持許原榮」，和大家一樣，真的太開心了！他會繼續努力，爭取更多民眾支持，真正的民意與考驗在年底，支持許原榮！支持蔣萬安。許原榮說，從參選到現在，每一個支持的眼神、期待的聲音，我都銘記於心，列入行動清單。跟選舉過程的那一句一樣「一通電話給我，我來幫忙解決」，就算無法盡如人意，他也會盡力給大家一個答案。許原榮也感謝前老闆、前立委費鴻泰、立法院長韓國瑜、立委王鴻薇和中廣前董事長趙少康跟各里長們，大家陪著我一遍遍掃市場、掃街；還有更多的前輩和朋友，在私下的關心、建議和幫忙，寫到這裡，真的很難忍住心中的激動。許原榮說，深蹲地方23年，是他的基礎；今天的初選結果是他更加努力的開端，接下來到年底，還有更長遠的路要走，他要邀請大家跟我一起前行，推動松信成長，見證台北繁榮！支持許原榮！支持蔣萬安。