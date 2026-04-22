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▲&TEAM再次宣布來台灣開唱，台灣成員王奕翔將再度跟隊友一同回台灣演出。（圖／KKLIVE官網）

&TEAM日韓雙市場爆紅 作品銷量突破百萬

▲&TEAM台北站價格從3880到6580元新台幣之間不等。（圖／KKLIVE官網）

海外首站選台北 市場地位再被肯定

《BLAZE THE WAY》活動資訊

由「HYBE JAPAN」旗下「YX LABELS」打造的9人男團&TEAM宣布再度來台，將於6月21日在林口體育館舉辦巡演《BLAZE THE WAY》台北站，成員包含日本與韓國組合，更有台灣成員NICHOLAS（王奕翔），此次返台演出也被視為「回家鄉」的重要一站。相較去年於南港展覽館舉辦專場，今年場地全面升級，預估觀眾人數將突破8000人，顯示人氣持續攀升。&TEAM近年成績亮眼，憑藉迷你專輯《Back to Life》與單曲《Go in Blind》，在第40屆日本金唱片大獎中同時入選「Best 5專輯」與「Best 5單曲」，一舉拿下雙料肯定。不僅如此，兩張作品在韓國與日本市場銷量皆突破百萬張，成功刷新紀錄，也讓團體在日韓兩地站穩腳步，展現跨市場影響力。隨著人氣持續升溫，&TEAM也在4月21日推出第3張EP《We on Fire》，正式展開新一輪活動，主視覺曝光後9位成員以黑色西裝搭配金屬配件登場，營造出強烈暗黑風格，瞬間引爆粉絲熱議。除了造型轉變外，成員們也透露近期積極進行體態管理，希望以更成熟的樣貌回歸舞台，讓新作品備受期待。本次巡演將於5月自日本神奈川起跑，而海外第一站便選在台北，凸顯台灣市場的重要性。回顧去年6月首次來台演出，吸引超過5500名粉絲進場，今年隨著人氣倍增，場館升級至林口體育館，規模明顯擴大。此舉不僅象徵團體成長，也反映出台灣粉絲的高度支持，讓此次演出話題性十足。本場演唱會門票將分兩階段開賣，LUNÉ會員可於5月3日中午12點至16點優先購票，一般開賣則於5月9日中午12點透過KKTIX販售。票價區間從2680元至6580元不等，其中最高價VIP票包含專屬吊牌、彩排觀賞資格及限定小卡套組等福利。隨著開賣時間逼近，預料將掀起搶票熱潮，粉絲需提前準備以免錯失機會。☽ 演出日期：2026.06.21（日）18:30☽ 演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）☽ 啟售時間：2026.05.09（六）中午 12:00 CST☽ 票 價：VIP區 (站席) $6,580 / $5,880 / $5,380 / $4,680 / $3,880 / $2,690 (身障席)☽ 購票福利：VIP $6,580 | VIP專屬吊牌、彩排、VIP專屬小卡套組（9款）＊所有 KKTIX 會員限購 6 張（含 Weverse LUNÉ MEMBERSHIP 會員優先購）＊VIP區皆為站席，若有消費者未結帳或退票，空出之序號有可能會被比較晚買的消費者購買，且可能同筆訂單會有序號不連號情形發生，請依序號整隊入場 (整隊時間依KKLIVE的官方 IG、FB 公告為主)。☽ LUNÉ MEMBERSHIP 預售：⊹ 購票資格：報名截止前需為有效的 LUNÉ MEMBERSHIP 持有者。⊹ 購票登記：自 2026.04.22（三）11:00 CST – 2026.04.27（一）22:59 CST 止，於 Weverse 網站完成 LUNÉ MEMBERSHIP 購票意願登記。⊹ 預售期間：自 2026.05.03（日）12:00 CST – 16:00 CST 止 ，每一會員限購 4 張。⊹ 僅限在 KKTIX 網站購票，請使用 KKTIX 帳號登入，不需與 Weverse 帳號註冊之電子信箱一致，購票時，請輸入您的 LUNÉ MEMBERSHIP(GL) 或 LUNÉ MEMBERSHIP(JP) 編號即可進行優先購，不會受到 E-Mail 綁定等限制。⊹ LUNÉ MEMBERSHIP 編號限用於一筆訂單（即會員號碼每場只得使用一次）。⊹ 詳情請參閱 &TEAM 的 Weverse 官方網站。