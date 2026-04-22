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▲加羅林魚木甜而不膩的「奶油黃」花朵，在春綠翠芽的襯托下綻陽熠熠，更恰巧撞色。（圖／台電提供）

▲田馥甄近期才在IG限動上打卡台電魚木，大力稱讚「妳好美」。（圖／截取至田馥甄IG）

台灣歌手Hebe田馥甄周末才剛在IG限時動態打卡！隱身在台北公館巷弄的台電「加羅林魚木」，4月盛放花期完美銜接春櫻、夏桐，其甜而不膩的「奶油黃」花朵，正好與今年出道30周年的三麗鷗巨星「布丁狗」撞色，在春綠翠芽的襯托下綻陽熠熠，更恰巧撞色民眾腰間的娃包明星，無論正拍、側拍、躺著拍都全方向無死角。田馥甄近期才在IG限動上打卡台電魚木，大力稱讚「妳好美」。台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是40多年前台電員工為祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，誤將珍貴魚木作為菩提樹種下，直到一名台大學生將花株帶回研究，才驚覺這棵「菩提樹」，其實是來自海洋另一端，大洋洲加羅林群島原生的珍貴加羅林魚木。經過台電人的悉心照料，魚木每逢春季，綻放的花團便隨風舞動，吸引民眾駐足欣賞，也成為賞花與網美打卡的巷弄秘境。為了讓達15公尺、約五層樓高的滿開花景更親民，台電2016年啟動公共藝術空間改善計畫，不僅拆除魚木所在角落圍牆、遷移電力設備，還透過不開挖工法，設置了市民賞花的共享空間及露天涼椅，讓民眾輕鬆縱覽魚木花景，並提供樹根健全的生長空間。台電也於2018年榮獲臺北市政府首屆樹木保護獎「台北樹益獎」肯定。台電表示，4月正值加羅林魚木花季，賞花地點方便，周遭還有多間咖啡廳、餐館讓人小歇，歡迎民眾快換上最中意的春裝、帶上最卡哇伊的娃娃，動身前往公館溫州公園，欣賞魚木同時也拍下繁花絢爛的絕美瞬間，否則錯過就要再等一年！