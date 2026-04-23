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綜合所得稅計算方式

▲5月報稅季將至，申報 114 年綜合所得稅哪些「扣除額」可以省荷包，一張圖看懂8項「特別扣除額」，只要符合條件就能適用扣除。（圖／財政部提供）

租金申報抵稅3重點：資格、扣除上限、必備文件

重點一：誰可以申報租金抵稅？

▲房租申報特別扣除額，視為非自有房屋的5種情況。（圖／財政部提供）

▲申報房租特別扣除額條件。（圖／財政部提供）

重點二：可以扣除多少？

重點三：需要檢附什麼文件

5月報稅季即將開始，租屋族別忘了申報租金抵稅，幫自己省下一筆綜合所得稅稅金！只要符合條件，全年房租扣掉政府補助的部分，都能申報「特別扣除額」，最高可以扣除18萬元。財政部也表示，如果名下有房，但符合5種情況，還是能申請租金抵稅。114年度的綜合所得稅將在2026年5月1日開始申報、繳納，原本申報在5月31日結束，但因為這天是周日，因此申報與繳納期限順延到6月1日。民眾也可以在4月28日到6月1日查詢所得稅及扣除額資料。若民眾可退稅，在5月上旬完成實體申報、繳稅，或在6月1日前完成網路申報、繳稅，都能算在第一波退稅名單，預計會在7月31日開始退稅。所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額財政部也提供「房屋租金節稅秘笈」，每一個申報戶最高可申請18萬元扣除額，掌握3重點，幫助租屋族們節省稅金：納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在我國境內無自有房屋。不過有5種例外，就算名下有房子也能報，包括：1、房子經政府公告拆遷，或依據「災害後危險建築物緊急評估辦法」被貼上危險標誌的房屋。2、房屋毀損面積占整棟5成，經過直轄市、縣（市）主管機關認定，必須修復才能使用的房屋。3、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計沒有全部持分的繼承取得的房屋。4、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬為了就業、就學或就醫，需要在其他地方租屋，並且納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計，只有上述3種情況以外的1間自住房屋（含共有房屋）。5、符合納稅義務人與配偶分居，可各自辦理綜合所得稅節稅申報，及計算稅額的認定標準規定，納稅義務人和配偶各自申報，就算配偶名下有房，也能申請房租特別扣除額。✅租屋用於自住，不是供營業或執行業務使用。✅申報租金抵稅有排富規定，114年度綜所稅申報適用稅率在20%（含）以上、股利按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用。不管有沒有申請租金補貼，都能申報扣除房租。如果有申請租金補貼，全年支付的租金要「扣除政府補助金額」，剩餘的部分才能申報，每一個申報戶上限為18萬元，舉例來說，小明114年度租屋自住，全年租金花了24萬元，另外有領3萬6千元的租金政府補貼，24萬元扣3.6萬元後，有20.4萬元，每一申報戶最高可扣除18萬元，因此小明可申報18萬元租金扣除額。✅承租房屋的租賃契約書影本。✅支付租金的付款證明影本，像是ATM轉帳交易明細、匯款證明或房東簽收的收據。✅自住證明文件，像是自住切結書或納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬有登記戶籍。✅若名下有房，不過符合例外視為「非自有房屋」的相關證明。最後國稅局提醒，如果民眾對於房租支出申報特別扣除額有疑問，可以撥打國稅局免付費專線0800-000-321，或到戶籍所在地的國稅局諮詢。