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▲男團U:NUS忙於製作新專輯，抽空擔任香氛品牌一日店長，他們貼心地幫粉絲穿圍裙，帶領試香。左起為吳昱廷、高胥崴、高有翔。（圖／Soothe時氛 提供）

男團 U:NUS近期遠赴泰國拍攝新單曲〈IDGAF〉MV，雖然畫面出現夏日異國風情，但背後卻隱藏著鮮為人知的受難記。成員們透露，原本預期泰國天氣炎熱，不料清晨氣溫極低，在拍攝泳池戲份時，眾人一度凍到嘴唇發白，仍得強撐活力維持專業。此外，工作之餘的按摩行程也驚魂不斷，成員因遇到高溫熱石按壓，燙到幾乎想從按摩床上跳起來，卻因不好意思開口而默默忍耐，讓這趟泰國行充滿了既煎熬又搞笑的回憶。U:NUS在2023年出道，成員都是從選秀節目《原子少年》發跡，現在在各領域皆有亮眼表現。高有翔主持的Podcast 節目《吐在巷口》已邁入一週年，翻轉男團酷帥印象，更成為重要的宣傳平台。高胥崴則致力於影視與舞台劇演出，積極挑戰更多層次的角色。而吳昱廷更是傳出捷報，以個人作品入選第21屆KKBOX百大風雲歌手，即將首度以個人身分站上台北小巨蛋演出，他興奮地表示，非常期待屆時全場大合唱的震撼感。U:NUS成員吳昱廷（AuZTIN）、高有翔（Sean Ko）、高胥崴（Guei）日前也出席品牌一日店長活動時，現場以「白色」為號召主題，吸引大批粉絲化作純白人海到場支持。成員們在現場變身香氛學教授，親自為粉絲繫上圍裙、引導調香體驗。成員們笑稱，香水對他們而言是表演前必備的儀式感，而昱廷更被公認為團內的行走的香氛機，大家光憑香味就能判斷他出現過的地點。目前U:NUS的全新專輯已進入最後收尾階段，成員們驚喜預告，最後一首歌曲的製作已順利完成。在專輯正式發行前，團體將陸續釋出新單曲暖身，並承諾5月會有更多新動向曝光。適逢出道三週年，U:NUS 展現出旺盛的創作與表演能量，邀請粉絲持續期待他們接下來的蛻變與驚喜。