台灣夜市文化非常盛行，每個縣市都有自己獨特的觀光夜市，連外國人來台旅遊都一定會安排大啖美食的夜市行程。然而近日有網友推薦位於新竹的「竹東夜市」，該處雖然不是觀光鬧區，但因為動線好逛、夜市內設立許多垃圾桶、食物攤位多元不重複被許多遊客推薦，在社群上掀起討論，連在Google評價都有4.2顆星不錯的成績，贏過許多知名的觀光夜市。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「竹東夜市我覺得根本是夜市之光，很多夜市都會有同性質食物一直出現的問題，但是竹東夜市逛過之後真的會愛上，攤位很多元，也有看到不少特色美食跟創意攤商，讓人逛完完全不會覺得膩。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的很好逛，我75年次的，從小時候的週六夜市，過程換過幾次地點，目前真的是規劃最好的狀態」、「很好逛，還保有傳統夜市的那種感覺」、「朋友要去新竹我唯一會推薦的夜市！在地人都很認同的」、「最熱鬧的地方就竹東夜市，逛幾次都不會膩，汽車停車場很大，機車隨便停都有位子」、「雷同的攤位真的比較少，還有很多別的夜市吃不到的！」
台灣隱藏版「竹東夜市」不在觀光區仍擠滿遊客！最大特色、必吃美食介紹
其實每次說到新竹，大家應該比較會知道六福村、新竹公園、南寮漁港這類靠近新竹縣市的觀光景點，而網友大推的「竹東夜市」則是位於竹東鎮，是人文客家小鎮的休閒觀光點，旅遊人潮本來就相對較少一些，但不少遊客如果要去新竹遊玩的話，仍然會特地安排竹東夜市的行程在晚上覓食，因此每週六竹東夜市都會塞滿人潮。
過去也有許多YouTuber、KOL朝聖拍片，給出超高95分的評價，最大特色就是攤位不像許多夜市一直重複，還會有許多自己在地的特色美食攤商，像是老饕比較熱門推薦的幾間必吃品項包括「剁椒魚」、「馬家炸彈蔥油餅」、「熱狗叔叔」、「石米香碳烤玉米」、「蛤蜊兄弟」、「空包蛋（類似雞蛋仔的點心」等。另外就是夜市廣設垃圾桶，讓民眾邊走邊吃垃圾也不落地，也同樣贏過許多夜市設計。
竹東夜市Google評價4.2顆星！最新一週遊客反饋
仔細看竹東夜市的Google評價，目前有4.2顆星，甚至贏過許多知名的觀光夜市，最新一週遊客的留言表示：「美食很多，停車場還蠻大的，覺得會再回訪」、「就是封路的夜市，走在馬路上逛夜市算寬敞不會擁擠，有停車場、有垃圾桶真的不錯逛」、「除了廁所較稀缺以外，整體來看竹東夜市，吃的玩的都很多樣可以選擇」、「很不錯的一間夜市，攤位都蠻有特色的，完全不會擁擠，有去新竹玩可以安排」。
🟡竹東夜市資訊一覽
📍地址：新竹縣竹東鎮沿河街411號
📍營業時間：每週六晚上6點至夜間11點
📍停車場：旁邊河堤公園免費停車
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台灣隱藏版「竹東夜市」不在觀光區仍擠滿遊客！最大特色、必吃美食介紹
其實每次說到新竹，大家應該比較會知道六福村、新竹公園、南寮漁港這類靠近新竹縣市的觀光景點，而網友大推的「竹東夜市」則是位於竹東鎮，是人文客家小鎮的休閒觀光點，旅遊人潮本來就相對較少一些，但不少遊客如果要去新竹遊玩的話，仍然會特地安排竹東夜市的行程在晚上覓食，因此每週六竹東夜市都會塞滿人潮。
竹東夜市Google評價4.2顆星！最新一週遊客反饋
仔細看竹東夜市的Google評價，目前有4.2顆星，甚至贏過許多知名的觀光夜市，最新一週遊客的留言表示：「美食很多，停車場還蠻大的，覺得會再回訪」、「就是封路的夜市，走在馬路上逛夜市算寬敞不會擁擠，有停車場、有垃圾桶真的不錯逛」、「除了廁所較稀缺以外，整體來看竹東夜市，吃的玩的都很多樣可以選擇」、「很不錯的一間夜市，攤位都蠻有特色的，完全不會擁擠，有去新竹玩可以安排」。
📍地址：新竹縣竹東鎮沿河街411號
📍營業時間：每週六晚上6點至夜間11點
📍停車場：旁邊河堤公園免費停車