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竹東夜市我覺得根本是夜市之光，很多夜市都會有同性質食物一直出現的問題，但是竹東夜市逛過之後真的會愛上

▲網友大推新竹「竹東夜市」非常好逛，美食攤位不重複還廣設垃圾桶給民眾邊吃邊丟垃圾，引起廣大迴響。（圖/Threads）

台灣隱藏版「竹東夜市」不在觀光區仍擠滿遊客！最大特色、必吃美食介紹

而網友大推的「竹東夜市」則是位於竹東鎮，是人文客家小鎮的休閒觀光點

▲新竹竹東夜市雖然不在重點觀光區，但每週六營業時總是擠滿旅客，內行老饕都知道這裡是覓食好去處。（圖/Google評價）

「剁椒魚」、「馬家炸彈蔥油餅」、「熱狗叔叔」、「石米香碳烤玉米」、「蛤蜊兄弟」、「空包蛋（類似雞蛋仔的點心」等。

竹東夜市Google評價4.2顆星！最新一週遊客反饋

仔細看竹東夜市的Google評價，目前有4.2顆星，甚至贏過許多知名的觀光夜市

▲竹東夜市旁邊河堤可以免費停車，是屬於封路型的一條路夜市，走起來不會太過擁擠。（圖/Google評價）

🟡竹東夜市資訊一覽

台灣夜市文化非常盛行，每個縣市都有自己獨特的觀光夜市，連外國人來台旅遊都一定會安排大啖美食的夜市行程。然而近日有網友推薦位於新竹的「竹東夜市」，該處雖然不是觀光鬧區，但因為動線好逛、夜市內設立許多垃圾桶、食物攤位多元不重複被許多遊客推薦，在社群上掀起討論，連在Google評價都有4.2顆星不錯的成績，贏過許多知名的觀光夜市。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「，攤位很多元，也有看到不少特色美食跟創意攤商，讓人逛完完全不會覺得膩。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「雷同的攤位真的比較少，還有很多別的夜市吃不到的！」其實每次說到新竹，大家應該比較會知道六福村、新竹公園、南寮漁港這類靠近新竹縣市的觀光景點，，旅遊人潮本來就相對較少一些，但不少遊客如果要去新竹遊玩的話，仍然會特地安排竹東夜市的行程在晚上覓食，因此每週六竹東夜市都會塞滿人潮。過去也有許多YouTuber、KOL朝聖拍片，給出超高95分的評價，最大特色就是攤位不像許多夜市一直重複，還會有許多自己在地的特色美食攤商，像是老饕比較熱門推薦的幾間必吃品項包括另外就是夜市廣設垃圾桶，讓民眾邊走邊吃垃圾也不落地，也同樣贏過許多夜市設計。，最新一週遊客的留言表示：「美食很多，停車場還蠻大的，覺得會再回訪」、「就是封路的夜市，走在馬路上逛夜市算寬敞不會擁擠，有停車場、有垃圾桶真的不錯逛」、「除了廁所較稀缺以外，整體來看竹東夜市，吃的玩的都很多樣可以選擇」、「很不錯的一間夜市，攤位都蠻有特色的，完全不會擁擠，有去新竹玩可以安排」。地址：新竹縣竹東鎮沿河街411號營業時間：每週六晚上6點至夜間11點停車場：旁邊河堤公園免費停車