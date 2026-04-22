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智慧型氛圍燈大廠華勝-KY位居Tier1產業定位，可直接與車廠溝通聯合開發新品、配合客戶產品功能、設計軟體的系統解決方案。華勝-KY今（22）舉辦法說會，董事長陳鏗勝宣布好消息，他表示，近期拿下通用汽車系列中的最大單，打敗德國、日本等競爭對手，訂單將足以支撐在墨西哥的新廠佈建。華勝-KY擁製程自主及一條龍整合能力，為主要車廠的重要合作夥伴。2026年3月營收2.56億元、年增64.47%，第1季累營收5.94億元、年增30.30%。儘管在中國電動車補助政策調整，華勝-KY仍受惠在核心新能源車客戶高端電動車需求帶動，挹注出貨動能及營收表現，逆勢繳出亮眼成績單。華勝-KY今年第一季取得美國一線車廠主力車型項目定點，並規劃在下半年啟動墨西哥生產工廠建設計畫，預期將帶動海外營收迎來顯著成長。華勝-KY財務長朱中平指出，車型包含皮卡、SUV等，項目足以支撐墨西哥新廠佈建；預計2027年第4季交付第一款車型，並在2028年完成SOP。「華勝在未來兩年會走得很快」，朱中平說，公司其實在中國有很多成熟產品可以銷售到美國，但因為過往在美墨加沒有基地導致，在推廣的時候比較辛苦，但因為子公司給車廠交貨合作多年、配合良好，因此在沒有在美墨加設廠下還是把案子交給我們，預計可帶來的銷售額可觀。朱中平表示，預期電動車未來成長增幅還是很大，今年預計成長率仍是18.3%，而氛圍燈也從過去選配變成標配，讓銷售量大幅提升。汽車氛圍燈應用場景已由高端車款逐步滲透至中低階；同時，智慧車燈已成為新能源車重要成長動能，華勝也積極布局智慧型律動式 LED 變色氛圍燈，已獲多家國際主流車廠採用。此外，華勝-KY也開發如智慧型閱讀燈模組、智能動態多功能投影燈等智慧型車燈品項，在產品研發及品質方面不斷追求卓越，截至2025年底，華勝-KY擁有68項國內外專利，合計銷售車型逾260款。華勝今年3月董事會通過股利分派案，每股現金股利3.0802元，若以今日收盤價57.5元計算，現金殖利率5.36%。