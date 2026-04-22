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▲奇太映（左）和S.E.S.成員柳真（右）在2009年合作相戀，並於2011年結婚，至今結婚15年感情甜蜜。（圖／IG@kitaeyoung）

韓國演員奇太映和一世代韓團S.E.S.成員柳真結婚15年，最近奇太映登上綜藝節目《Radio Star》，不但公開自己的日常開銷，還透露一個月零用錢竟然只有10萬韓元（約2100台幣）、一年花在自己身上的錢只有150萬韓元（約3萬台幣），晚上6點後一律不安排行程，因為要把時間留給妻女，超愛家言論引發外界關注。《Radio Star》日前釋出預告，下集節目將推出「Papa GO! ALL Daddy PROJECT」特輯，邀請演員柳鎮、奇太映、Lucky、宋河彬擔任來賓。節目中，奇太映分享婚後生活與家庭日常，再度展現顧家形象。與S.E.S.成員柳真結婚15年的奇太映，是韓國演藝圈中的「愛家男」代表，他回憶和老婆初次相識的過程，表示兩人是在拍攝電視劇《製造情緣》時結識，甚至在第一次拍攝時就有吻戲，隨著拍攝進行感情逐漸升溫，最終發展成戀人。奇太映還透露，目前生活重心完全以家庭為主，晚上6點後幾乎不安排私人行程，會把時間留給妻子與兩個女兒。他也坦言，一年花在自己身上的費用約150萬韓元（約3萬台幣），平均每月僅10萬韓元（約2100台幣）左右，並笑稱「一件6000韓元（約120台幣）的T恤就夠了」。此外，他還展示在家中準備的各種消防與防身用品，平時也親自參與育兒，從孩子刷牙到金錢教育都會細心照料，是個十足的「神隊友」。節目將於今日韓國時間晚間10點30分（台灣時間晚間9點30分）在MBC播出。