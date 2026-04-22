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總統賴清德原定今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。中國外交部今更直言，世界上早已不存在「中華民國總統」，「一個中國原則」是人心所向。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，「中華民國總統當然存在」，在馬前總統任內，雙方有九二共識互信，主權互不承認、治權互不否認，台灣從2000年到現在，浪費太多精力、口水在意識形態上，非常消耗，呼籲民進黨不要陷入抗中意識，放棄台獨黨綱、回到九二共識。中國外交部今在官網發布「答記者問」，針對總統賴清德暫緩出訪史瓦帝尼稱，世界上早已不存在「中華民國總統」，「一個中國原則」是人心所向，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流，台獨勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。國民黨文傳會主委尹乃菁則回應，在馬前總統任內，雙方有九二共識作為互信基礎，主權互不承認，治權互不否認，「中華民國的總統當然在」，到目前為止中華民國的總統以及中華民國有 12 個邦交國。尹乃菁說，鄭麗文今在中常會前的談話充分表達國民黨對於當前國家面對的外交困境，有很深刻的檢討跟感嘆，她重申兩岸經歷了很長時間的封閉、隔絕。 在 1987 年當時的蔣經國總統宣布開放兩岸探親之後，就打破了不接觸、不談判、不妥協，開始鬆動。 兩岸之間因為人民往來非常密切，所以就衍生了很多因為民眾的需求他們必須去處理的相關事項。尹乃菁強調，兩岸因為有這樣的共同政治基礎和互信，所以在過去老死不相往來、漢賊不兩立的一個外交空間和場域裡，達成了外交休兵和活路外交。 政府與政府之間所簽署的協議和兩岸政府之間所達成的九二共識口頭聲明，以及馬英九總統任內達成的 23 項協議，這 在蔡英文總統和賴清德總統的時候依然適用的。 政府之間，不管是中華民國政府跟其他國家政府所達成的協議，或是兩岸政府之間所達成的共同政治基礎，不能因為政黨輪替就不承認了。尹乃菁說，台灣從上世紀末 2000 年到現在，除了馬英九擔任總統的 8 年期間以外，台灣浪費了太多的精力、口水在這種意識形態的抗爭之上。 這實在是非常非常消耗台灣各項事務往前推進， 如果今天民進黨政府願意回到 1992 年兩岸政府授權的白手套海基會、海協會所達成的各自以口頭聲明方式的一個中國原則的九二共識的話，「我們在國內就可以節省很多的力氣了。」 民進黨政府也可以拋掉他們的意識形態束縛。尹乃菁說，只要廢棄台獨黨綱回到九二共識，國民黨、民進黨跟其他的政黨，都可以在各自所關注的福國利民的民生政策上比政績，比誰的政策對民眾更有利，台灣就可以向前走。 誠懇呼籲民進黨政府不要再陷入這樣子的一個抗爭意識形態的束縛了，請民進黨政府廢棄台獨黨綱回到九二共識。