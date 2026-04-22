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曾國城傳賣掉百坪別墅 證實揭賣房原因

曾國城擁3房產 總市值粗估近3億元

曾國城主持《型男》20年 被問漲價回應

▲曾國城主持《型男大主廚》20年，是否考慮漲價？他則感嘆：「在動盪時代裡，先前有再求好。」不會隨意漲價。（圖／記者吳翊緁攝影）

曾國城今（22）日出席三立節目《型男大主廚》20週年記者會，日前傳出他將賣掉內湖的百坪別墅，開價9288萬元，被問到賣房進度他透露還沒有賣出，但有不少人來看房，希望能賣9千萬左右。另外，曾國城也鬆口賣房原因，「要把爸媽接回來跟我們一起住、就近照顧，爸爸已經87、88歲了，想要讓他生活舒服一點」；而曾國城目前在台北擁有3間房產，總價值粗估近3億元。曾國城傳出將賣掉內湖的百坪別墅，今受訪時證實消息，坦言因爸爸已經87、88歲了，且因為心臟三尖瓣嚴重逆流，下肢循環也不好，導致隨便動一下就會很喘，讓他十分擔心，才希望可以把爸媽接來就近照顧，決定賣掉起家厝。被問到賣房進度？曾國城透露目前是房仲在處理，雖還沒有賣出，但有很多人來看，而20年前他花不到5000萬購入，但裝潢費很貴，因此希望大概在9000萬左右可以賣出。包含將賣掉的起家厝，曾國城在北市擁有3間房產，總值近3億元，外傳他在敦化南路也有房產，對此曾國城也澄清「敦化南路從來沒有」，至於加拿大是否有房產？他則笑而不答，表情、反應耐人尋味。曾國城主持《型男大主廚》20年，是否考慮漲價？他則感嘆：「在動盪時代裡，先前有再求好，這節目要存活也不容易，成本一直在提升。」而曾國城過去因在古蹟抽菸遭到炎上，近日在網路上再度掀起討論，他則苦笑說：「不會……再回答這問題。」《型男大主廚》今舉行慶功記者會，三立電視總經理高明慧親自到場，特別頒發「型男真香」匾額給曾國城、卓文萱與吳秉承，象徵節目不僅料理色香味俱全，收視表現同樣「香氣四溢」，讓觀眾一看就上癮。曾國城感性表示，一個節目能走過20年並不容易，關鍵在於始終保有熱情，「我很享受，有一種滿出來的快樂，也很有成就感」。