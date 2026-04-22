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▲韓國人氣排隊烘焙店Standard Bread已證實將於5月底進駐新光三越A11。（圖／截取自官方IG）

angan Coffee」也剛於新光三越A11插旗。該品牌有「東南亞咖啡獨角獸」之稱，不僅為印尼展店速度最快的咖啡品牌，門市數更超越星巴克、躍居當地龍頭。此次登台主打咖啡豆產地優勢、冠軍等級豆款，以及平均百元的親民價格，來勢洶洶，預計5月中旬前將再於中壢、桃園拓展兩間新店。



隨著多家異國話題品牌陸續進駐，新光三越也透露其改裝策略，將以「搶攻獨家品牌」為核心，不在只是重複引進市場既有品牌，更著重擴充館內餐飲品項與類型，提升整體競爭力。



新光三越信義新天地上半年除了兩大異國美食品牌進駐外，改裝重點還有已經開幕的台灣街頭文化指標選品店 INVINCIBLE進駐A11一樓；百年影像品牌轉型潮流服飾的 KODAK APPAREL 同步進駐 A11 B1；A4美食版圖在3月加入「牛喜」帶動樓面人潮成長逾一成後，將在4月28日加入「和庵日式燒肉」。



▲4月初在印尼打趴星巴克的「凱娜克咖啡Kenangan Coffee」也剛於新光三越A11插旗。（圖／記者蕭涵云攝） 新光三越母親節檔期4/23開跑！拼業績成長逾3成



新光三越母親節檔期自4月23日起至4月29日登場，全館單筆滿千送千點、指定業種單筆滿萬送4000點。今年第一季隨著新光三越台中中港店回歸，加上台南小北門加入，目前1月至3月業績成長近15%，初夏購物節目前成長幅度近50％，新光三越表示，母親節檔期要拼成長逾30%。



且今年主打「陪伴」主題，官方首度推出溫暖度十足的「陪伴計時器」，消費者只需在店內開啟APP並進行GPS定位，即可開始累積陪伴時間，每滿1小時即可領取母親節電子小卡、Wacky WiLLy陪她喝一杯 KIKY飲料短掛繩、餐飲美食買一送一等限定好禮（每會員不同優惠限領1次，每日最多可領3重優惠）。



▲新光三越母親節檔期自4月23日起至4月29日登場，全館單筆滿千送千點、指定業種單筆滿萬送4000點。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越信義新天地持續引進全台獨家品牌，積極強化餐飲版圖。今年4月初，先迎來在印尼打敗星巴克的人氣品牌凱娜克咖啡進駐A11；緊接著也證實，韓國人氣法式吐司品牌「Standard Bread」將於5月底登場。隨著多家異國品牌陸續進駐，新光三越也透露，現階段餐飲改裝策略以搶先業界，進一步擴充館內品項與餐飲類型。新光三越信義新天地今（2026）年上半年改裝成果陸續出爐，再度為消費者帶來多家話題品牌。其中，韓國人氣排隊烘焙店Standard Bread已證實將於5月底進駐新光三越A11，備受關注。Standard Bread目前在首爾江南、聖水、島山，以及光州、釜山等地皆設有分店，所到之處幾乎都掀起排隊熱潮。店內最具代表性的招牌，是以鐵鍋盛裝、兼具視覺與風味的「焦糖烤布蕾法式吐司」，吸引大批韓國民眾與海外旅客朝聖，就連知名韓星Jisoo、Eunhyuk 也曾親自到店品嚐。除此之外，4月初在印尼打趴星巴克的「凱娜克咖啡Ken