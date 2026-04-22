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▲安苡葳（如圖）16歲出道，18歲開始買房，前後入手8間房，現在已是身價破億人士。（圖／時代創藝提供）

素有「台灣電音始祖」之稱的「大芭」安苡葳，睽違8年重返樂壇推出全新台語專輯《紅桃姊姊》。出道20多年的她，不僅憑藉經典神曲〈使勁搖〉、〈觸電〉紅遍大街小巷，更首度曝光她精準的投資眼光，原來她從18歲就開始布局房地產，同期藝人在治裝買名牌時，她出手買房，手頭上最高曾同時持有8間房產，目前總資產估計已正式破億，她也沒打算退休，並表示財富就是女人的底氣。安苡葳表示，演藝工作的收入雖然豐厚，但波動性大，因此她出道早期就建立起穩健的投資意識。當同齡藝人可能還在治裝消費時，年僅18歲的她就已在新北市買入人生第一套房產。安苡葳1979年出生於苗栗公館，16歲即投身樂壇，曾是雙人團體「BOB芭比」成員。演藝生涯以〈使勁搖〉、〈觸電〉等經典舞曲奠定地位，因引領電音潮流而被譽為「台灣電音始祖」之一。隨著經典金曲〈使勁搖〉在各大商演、夜店熱播超過20年，為她帶來上千萬的穩定現金流。安苡葳採取的策略是「以房養房、適時止盈」。她表示，手上最多曾持有8間房產，近年陸續逢高賣出實現獲利，目前精簡配置剩餘3間，一間位於台北自住、一間供雙親安居，另一間則為尚未交屋的預售投資標的。即便已財富自由、總身價破億，她仍表示：「演藝工作是幸福的，從沒想過退休。」身為成功女性投資者，安苡葳在新歌〈憑啥物〉中詮釋受傷後的堅強，直言現在的她雖渴望愛情，但更相信每個人都應有獨立的底氣，不需依附他人生存。現在擁有破億身家的她，心中仍有金錢買不到的遺憾。在宣傳送給父母的新歌〈猶未寫完的故事〉時，她哽咽提到，雖然有能力買房供雙親居住，但看著失智的父母逐漸遺忘自己，讓她感觸極深：「你最愛的人坐在旁邊，卻不記得你。」這也讓她在理財之餘，也呼籲大眾珍惜與家人的相處細節。此次發行專輯《紅桃姐姐》，對安苡葳而言，也是一種個人品牌的投資。她表示，當年因〈使勁搖〉歌詞中的「紅桃姐姐」印象太深刻，常被誤認為歌名，這次她決定直接把「紅桃姐姐」變成專輯名稱。對安苡葳而言，這張專輯是送給父母的禮物，也是她作為一名獨立自主、財富自由的現代女性宣言。