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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國經濟強力施壓之下，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加施壓之下等3國，無預警撤銷我方專機飛航許可，引發國際高度關注。對此，旅美學者翁履中拋出質疑，這些國家究竟是「被動配合」還是「主動選擇」？同時他也示警，台灣的國際空間將悄然被更多國家主動收縮。翁履中分析，此次事件表面上是塞席爾、模里西斯、馬達加斯加接連撤銷飛越許可，而是這種情況背後所代表的趨勢，是北京對台策略，是否已經從過去的「邦交國競爭」，進一步升級為對台灣「國際行動空間的管理」。翁履中指出，過去北京多以「挖走邦交國」作為主要手段，但如今策略已升級，轉向更細緻的實務限制，包括飛越空域、停靠安排，甚至國際參與機會。換句話說，壓力模式正從「點狀事件」轉變為「面狀收縮」，從「個案處理」走向「常態限制」，讓台灣即使仍有邦交國，實際行動卻愈發受限。接著，當這種選擇逐漸成為常態，台灣的國際空間將在無聲中，被越來越多國家主動收縮。「換句話說，過去是讓你朋友變少，現在是讓你人出不去、聲音傳不遠。」翁履中續指，此外，翁履中也提醒，美國角色同樣關鍵，儘管國會對台支持仍在，但真正決策權掌握在行政部門手中。若白宮與國務院選擇在此類事件上保持低調，甚至乾脆沉默，代表華府在美中關係考量下，可能不願因台灣議題影響「川習會」。這也意味著，台灣未來所能依賴的外部支持，恐將更加間接且有限。「這對台灣而言，是一個非常現實的提醒。」翁履中強調，這次事件，不應只被看成一場外交挫折，而是一個結構性的警訊。當國際環境持續變化，台灣所面對的，早已不只是邦交數字變少的問題，而是需要調整外交戰略位置，在大國壓力限制下，務實不務虛的尋找生機。