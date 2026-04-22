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根據路透報導，全球記憶體晶片巨擘SK海力士為迎戰人工智慧帶來的強勁需求，今（22）日宣布，計畫將斥資高達19兆韓元，在韓國興建一座全新的先進封裝廠。這座被視為SK海力士擴張AI記憶體版圖關鍵的廠房，預計於本月就會展開建廠工程。身為AI晶片霸主輝達（Nvidia）的重要供應商，SK海力士近期的擴產動作極為猛烈。SK海力士在最新聲明中明確指出，這座全新的晶圓廠將全面專注於先進封裝製程。在當前高頻寬記憶體（HBM）等AI關鍵記憶體產品的製造環節中，先進封裝是不可或缺的核心技術。為了滿足全球AI資料中心持續爆發的強勁拉貨動能，提升先進封裝產能已成當務之急。事實上，為了應付市場需求，SK海力士在今年稍早便已表態將全面加速整體擴產步伐。除了本次重金宣布的先進封裝新廠外，公司先前也已經決議將另一座韓國記憶體新廠的啟用時程大幅提前。