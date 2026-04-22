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日本長崎縣五島市21日傳出，一名在男女群島釣魚的57歲台灣籍男子，不慎遭大浪捲走落海，下落不明。據悉當時他身上穿有救生衣，海上保安部正在持續進行搜救，但目前仍未有進一步發現。綜合NBC長崎放送等日媒報導，事情發生在當地時間21日早上7點左右，據五島海上保安署的消息，落海失蹤者為57歲台灣籍男子王宜超（音譯，ワン‧イーチャオ），當時他與另外約10名台籍釣魚團從平戶市搭船前往男女群島，其中3人在女島西南方一處被稱為「下赤瀨」的礁石上垂釣。但在釣魚過程中突然遭到巨浪襲擊，該名男子被大浪捲入海中。該名男子當時應有穿著救生衣，是透過遺留在現場的護照確認身分。據悉，事發當時，現場附近天氣晴朗，但風速達每秒12公尺，浪高約2公尺。目前海上保安部的巡視船及飛機正在事發周邊海域持續搜救，但目前仍無所獲。同時，相關單位也正透過詢問與同行釣魚的另外兩名友人，進一步釐清當時的事發經過。位於長崎外海的「男女群島」以多樣魚種與險峻礁石著稱，是許多亞洲釣客心目中的挑戰點，但其惡劣海象也潛藏危機。上個月也曾發生一起韓國籍男子釣魚失蹤事件，該男子隨後被發現已不幸罹難。