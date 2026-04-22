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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國從中作梗，向塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓，3國臨時撤銷我方專機飛航許可，導致行程被迫暫緩。隨後國民黨也急忙發聲明澄清，此次事件與「鄭習會」無關。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，國民黨換來的不是和平，而是更低的談判位置；國際政治從來不是善意競賽，而是力量對力量。吳靜怡表示，台灣外交首度遭遇「空域封鎖級」打壓，更諷刺的是時間點，「鄭習會」嘴上談和平，北京手裡卻握著大棒！回顧4月10日，鄭麗文與習近平高喊「和平」、「善意」，但不到2週，現實回應卻是對台灣的空域限制，口頭是春暖花開，實際是航線被切斷。「這就是『躺平換和平』的代價嗎？」吳靜怡質疑，當台灣被要求退讓、降低警戒，換來的不是安全，而是更進一步的壓力測試。從挖邦交、軍事威嚇，到現在的航權限制，北京正在測試一件事，台灣能被壓到什麼程度？更值得警惕的是，這樣的壓力是否在內外呼應之下被放大。當國內政治力量在國防預算擋軍購與國家總預算上出現延宕與爭議，國際社會看到的，不只是內政分歧，而可能被解讀為台灣自我防衛意志的動搖。吳靜怡強調，當一個國家的總統連「出門」都可能被阻斷，這已經不是外交問題，而是主權行動能力的問題。中共實質上，真正要消滅的就是中華民國！中華民國在國際的存在就是台獨。鄭麗文在鄭習會上的表現，就是把中華民國的國格送上北京的談判桌，讓中華民國的立場被置於不對等的位置；換來的，是北京對中華民國行動空間的進一步壓縮，從外交到航權，逐步測試台灣能被迫退讓到什麼程度。