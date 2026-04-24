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▲周蕙（如圖）出道27年，總算要首次登上小巨蛋開唱，她表示一切來得剛剛好。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲周蕙（如圖）剛出道時，歌曲〈約定〉MV是以全插畫呈現，等於獻聲不見人，為此，觀眾特別記得她甜美的歌聲。她表示，當時是因為反骨，一直有想當虛擬歌手的想法，27年前就已經有這樣的想法。（圖／吳翊緁攝影）

出道即巔峰，周蕙曾是1990年代樂壇最令人驚豔的嗓音，在那首紅透半邊天的〈約定〉背後，卻因合約糾紛，讓她在2003年到2007之間，面臨噤聲期與合約風暴。出道27年，她終於宣布要站上台北小巨蛋，談起那段被合約困住的30歲低潮，她表示，也曾懷疑過唱歌這件事，一度把自己封閉起來，後來靠著旅行、出走，一點一滴找回自己。在事業最紅火的時刻，周蕙因經紀人季忠平一約兩賣，將她的唱片合約轉手操作，導致她被冰封5年，被迫消失在螢幕前長達五年。她表示，當時不僅事業一夕歸零，自信心也徹底崩塌，「我曾想過，演藝圈有才華的人這麼多，多我一個是錦上添花嗎？少我一個又會怎樣？」那段日子，唱歌對她而言不再是洗澡時的快樂，而是一門令人壓力巨大的冰冷生意。後來前輩朱衛茵的提醒，帶給她當頭棒喝：「她告訴我，為什麼要因為一個人的傷害，就忘記我們這麼多人愛你？」周蕙意識到自己長期困在悲劇人格中，一直盯著傷口看，卻忘了身後的愛。她選擇先動起來，走出家門去旅行、看世界，才發現把自己關在房間裡的，其實是那個不饒過自己的內心。大眾對周蕙的第一印象，往往是那張由插畫構成的MV，當年「只聞其聲，不見其人」的〈約定〉MV策略，被視為行銷神話。周蕙揭開當年這麼做的原因，直言這其實源於她想當「虛擬歌手」的叛逆念頭：「我其實很早就想當虛擬歌手，27年前我就走得很前面，只是當時科技跟經費跟不上。」雖然當年被視為「歪打正著」，卻也意外保有了她的私生活。但周蕙感嘆，若晚生20年，她或許能更完整地執行她的叛逆。這種追求純粹的心態，也讓她在後來面對殘酷的合約糾紛時，受到的打擊更為沉重。談及過往，周蕙表示，30歲是她人生中最沮喪的階段。當時剛走出合約糾紛，她卻覺得自己像個無助的孩子，「我以為30歲該獨當一面，但我卻覺得自己不夠成熟、沒有價值。」周蕙花了15年時間，自2009年重回樂壇至今，都在進行身心重建，才真正找回自己。現在的她，不再是情歌裡卑微等待救贖的小女生，而被團隊賦予了「大女主」的封號。她可以主動約音樂人喝咖啡、聊構思，甚至參與創作營，從以往的歌者，變成具有獨立思想的歌者，「我現在會為自己發聲，事情解決就邁向下一關，絕不內耗。」即將站上小巨蛋，周蕙並不覺得27年等得太久。她表示，曾有歌迷聽著她的歌結婚、離婚，這讓她明白她的聲音不僅是事業，更是許多人生命的「救贖」，「紅一時很簡單，站 27 年不容易。」4月25日的小巨蛋舞台，會是周蕙歷經低谷後，以最成熟、平穩的靈魂，與歌迷面對面的約定。