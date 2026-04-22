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小優捲大嘴巴風波1年 宣布與宋羽葤達成和解

▲小優（如圖）本月初在社群上發出聲明，表示已和宋羽葤達成和解，並捐款給公益團體。（圖／小優IG）

小優轉戰直播 蘇心甯洩近況：她很努力

蘇心甯接下新代言 獨扛房貸月燒10幾萬

女星小優去年2月被指控大嘴巴造謠宋羽葤與胡瓜的緋聞，也因此被老闆吳宗憲解約，演藝事業受到重挫，因此轉戰直播求生。事隔一年，小優日前在社群平台公開發表道歉聲明，表示雙方已達成和解，並共同捐款給公益團體，糾紛也算告一段落。今（22）日小優的好友LaLa蘇心甯被問到此事，表示聽到兩人和解的消息很開心，這段時間與小優私下仍有聯絡，「知道她現在在做直播帶貨，看到她有為了自己的事情去負責，也很努力」。小優本月初在社群上發出聲明，表示已向宋羽葤小姐表達誠摯道歉，且雙方於115年4月2日釐清誤會、達成和解。為了讓這起紛爭轉化為正面能量，小優提到願以雙方之名義，共同捐款給「財團法人庭芳啟智教養院」，希望能藉此讓善意回歸社會。對此，蘇心甯身為小優的閨密，今受訪時被問到此事，她說：「雙方有達到一個和諧的共識，我覺得很好，好像小優也有捐款給慈善單位，這是一個善良的循環。」蘇心甯透露這段時間與小優還是有聯絡，也知道對方現在在做直播帶貨，認為小優背負著生活的壓力仍為自己的事情負責，在新的工作領域也很努力，蘇心甯身為朋友替她感到開心。至於和解的過程，蘇心甯直言因為這是兩人的協議，小優私下也沒有跟她分享這件事情，是她的隱私，再加上自己不了解事情的全貌，不方便給建議，因此沒有特別打擾。但蘇心甯私下還是有關心對方，像是最近的工作、家人狀況等等，前陣子小優爸爸生病過世，她也有嘗試關心。蘇心甯今日亮麗現身「愛情FUN樂機」品牌記者會，以品牌大使身份呼籲大家正視私密需求。再度接下新代言的她，坦言離婚後獨自扛起2間房貸，一間是媽媽住的、一間是自己和女兒住的，一個月光繳貸款就要花費10幾萬，再加上小孩學費、來回北高的交通費，開銷非常大，還好自己也頗會賺錢，其中一間房貸再兩年就能繳清。▲蘇心甯（如圖）離婚後獨自扛起2間房貸，一個月光繳貸款就要花費10幾萬，再加上小孩學費、來回北高的交通費，開銷非常大。（圖／記者嚴俊強攝影）