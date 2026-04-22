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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼，卻因中共在背地裡搞鬼，讓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加同步撤銷我方專機飛航許可，導致行程被迫暫緩。對此，民進黨立委王世堅火力全開，痛批中共此舉形同「打自己一巴掌」，更羞辱了國民黨主席鄭麗文，他也狠酸：「鄭習會只不過是一場戲，是演假的啦！」王世堅在民進黨中執會前受訪時表示，中共透過如此手段，試圖向台灣傳遞「他才是真正的大老闆，有他恩准才走得出去」的訊號，但這種蠻橫的作法，台灣人是不會接受的。他也進一步指出，鄭麗文才訪中結束不到2週，北京隨即出手封鎖航線，形同打臉鄭麗文，更坐實了過去這5、6年以來，調侃藍營「乞丐又來了」的說法。「鄭習會只不過是一場戲，是演假的啦！」王世堅直言，政府未來在外交操作上應更為低調務實，避免「敲鑼打鼓」過度曝光行程，降低遭突襲阻撓的風險，待成果確定後再對外說明，反而更有助於穩定推進外交工作。同時王世堅認為，非邦交國若看到如此惡霸手段，反而可能對台灣產生更多同情。針對中國國台辦聲稱「台灣沒有總統」的說法，王世堅也強硬反擊，強調我國藉由踏實的民主體制，將2300萬人的想法與意見真實展現出來；反觀中共到現在一次選舉都沒有，卻質疑台灣的制度，宣稱台灣沒有總統，他們表面上一人、一黨獨大，真實情況卻是分崩離析，豈不是很荒唐，根本是在打臉自己。