8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今天傍晚至明天（4月22日至4月23日），台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且明天新一波鋒面逐漸南下，全台灣降雨機率將不斷提高。
⚠️強風特報
📌影響時間：22日下午至23日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
氣象署預報員葉致均指出，今天各地依舊是晴到多雲的好天氣，宜花、山區午後有些許雨勢；鋒面會在今晚開始組織、往南移動；明天下半天鋒面通過，中部以北雨下最大，入夜要注意大雨或豪雨，且附帶瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。
周五鋒面南壓，降雨由北往南擴大，全台降雨機率都高，整個西半部都要注意局部大雨，且搭配東北季風影響，濕涼的體感明顯；周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日各地降雨才會趨緩。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：22日下午至23日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
周五鋒面南壓，降雨由北往南擴大，全台降雨機率都高，整個西半部都要注意局部大雨，且搭配東北季風影響，濕涼的體感明顯；周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日各地降雨才會趨緩。