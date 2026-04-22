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▲義大利男子換來的3只較平價的勞力士。（圖／新加坡警方）

反轉再反轉！一位義大利男子以為自己買到一只假勞力士，於是他特地跑到新加坡「以假換真」，用「假勞力士」換了3只真勞力士後連夜烙跑，連護照都偽造好了，結果還是被警方抓到。意想不到的是，警方送去鑑定後發現義大利男所持的那只勞力士其實是真的，男子從頭到尾瞎忙一場，而且仍然被判7個月徒刑，真是虧大了。綜合外媒報導，24歲義大利男子迪帕克（Singh Deepak），去年向友人以低價收購了一只勞力士GMT Saru，這是款要價不菲的全球限量款勞力士，市價約330萬新台幣。但男子後來去一間鐘錶行詢問，卻被告知手錶上的編號疑似遭動過手腳，迪帕克遂認為自己買到假貨。迪帕克於是特地跑到新加坡，找了一間鐘錶行出售這款勞力士，並事先講好不拿現金，而是改以鐘錶行內另3隻勞力士作為交換。迪帕克挑了3隻市價相加約為230萬新台幣的勞力士，鐘錶行於是欣然同意。迪帕克完成「以假換真」交易後，當天就立即趕往機場想要潛逃。不過，鐘錶行隨後仔細檢查到手的勞力士，發現編號有重新打磨的痕跡，趕緊打電話聯絡迪帕克。迪帕克嘴上說會回去處理，但實際上正在前往機場。事實上，迪帕克在鐘錶行內就已經使用假姓名，並出示偽造的護照，從一開始就是打著詐騙的主意。最終鐘錶行報警，警方成功在迪帕克離境前逮人。但意外的是，警方將那只勞力士GMT Saru送交勞力士原廠鑑定，結果得到的答覆竟是，那確實是真品勞力士。雖然出現意外反轉，但新加坡檢方表示，迪帕克的行為屬於「不能犯未遂」，因為他具備完整的犯罪意圖，事先準備好假護照和假身份，且犯罪行為也已經貫徹到底，僅是因其工具在客觀上無法達到犯罪目的，所以仍然理應受罰。最終法院本週一依詐騙罪與偽造文件罪，判處迪帕克7個月有期徒刑。迪帕克要是最開始就將手錶送去給勞力士進行權威鑑定，或許就能避免後續一連串誤會與犯罪行為發生。