我是廣告 請繼續往下閱讀

把印度恆河水帶回台灣！過一個月長出詭異物體

▲一個月之後，密封著的河水瓶底開始長出不少類似海藻的不明物體，水色看起來也變得相當混濁。（圖／IG@shiang0510）

兩瓶恆河水怎麼處理？當事人飛回印度物歸原位

出國旅遊想帶回紀念品乃人之常情，但把印度「聖河」恆河水裝瓶帶回台灣，可就真的讓人擔憂了！一名台灣男子近期在社群平台 Threads 上分享，今年 3 月到印度旅遊時，裝了兩瓶「恆河水」帶回台灣留念。沒想到才過一個月，瓶內液體竟變成詭異的綠黃色，甚至長出大量不明物體。影片曝光後立刻引爆數萬名網友疑慮，最終該男子於 15 日親自搭機飛回印度，會將這兩瓶河水送回原處。一位台灣男網友在 4 月 10 日於社群 Threads 上傳影片，分享自己在 3 月造訪印度時前往恆河朝聖。當下他靈機一動，拿出兩個塑膠瓶裝起一些河水當作紀念並帶回台灣。沒想到過了一個月，一直密封著的河水瓶底開始長出不少類似海藻的不明物體，水色看起來也變得相當混濁。影片曝光後，立刻引爆數萬台灣網友恐慌，紛紛直言，「拜託不要把這瓶水倒在台灣」、「恆河裡的病菌台灣也許沒有，你可能已經帶了病菌入境台灣了，是不是該問一下專業人士怎麼處理」、「恆河水等於洗澡水加上清潔劑、排泄物、骨灰和垃圾，你確定這是可以當紀念品的東西嗎」。這兩瓶被帶回台灣的恆河水引發巨大爭議後，當事人也在今（22）日發文表示，自己已經帶著這些恆河水飛回印度，預計明（23）日在瓦拉納西（Varanasi）的河畔，將這些河水全數倒回恆河中。此外，原PO分享了一段有趣的插曲，他在印度搭車時，曾詢問過司機是否會飲用恆河水。司機原先表現得相當自豪，更豎起大拇指稱「Yes」；沒想到當原 PO 拿出這兩罐長出詭異物體的恆河水時，對方態度卻 180 度大轉變，馬上掩住胸前連聲喊著「No No」。最後，原PO也為這次帶給大眾恐慌的行為致歉。他補充提到，有印度友人得知此事後，第一時間就極力苦勸他把水倒回恆河。因為印度人相信恆河中存在著亡者的靈魂，若有人擅自把河水裝走，等於也把「人的靈魂」裝走，這樣會讓亡者無法好好安息離去。