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記憶體大廠南亞科為因應未來營運需求與產能調度，今（22）日下午4時召開重大訊息記者會。由財務主管饒昌明親自出面說明，宣布公司將斥資新台幣3.65億元，向關聯企業南亞光電取得廠務設備。饒昌明表示，本次交易標的為南亞光電之廠務設備，累計總交易金額達3億6514萬元。南亞科強調，此舉的核心目的在於優化生產資源配置，並進一步提升整體的營運效能。南亞科首季營收達490.86億元，季增63%，年增582%，創下有史以來單季最佳成績。南亞科先前預估第二季DRAM價格漲幅將可達雙位數區間，目前各家記憶體大廠毛利率與淨利率皆已回升，並維持在優異水準，這對於整體供應鏈的長遠發展屬於正向訊號，不過，公司也提及，DRAM未來漲幅可能會逐步收斂。南亞科股價近期在季線下方整體，22日股價下跌0.45%，收219元，成交量71111張。