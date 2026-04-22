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▲池錫辰（如圖）熱愛分享投資心得，但其實自己也是個反指標，常常賣完股票就狂漲。（圖／YT@ TEO 테오）

韓國主持人池錫辰近日登上熱門YouTube訪談節目《Salon Drip》，與嘉賓Mimi及主持人張度練大聊理財經。池錫辰在節目中不僅大方分享自己的投資心法，更語帶無奈地自爆在賣出三星股票後，一賣出就狂漲的心痛經歷，幽默自嘲：「看來散戶就是不行啊！」讓現場笑聲不斷，也引起不少投資族群的共鳴。池錫辰在節目中化身理財導師，針對從未開過證券戶的張度練給予建議。他強調，如果想要在股市中立於不敗之地，應該要採取長線布局，將目標鎖定在ETF並持有超過10年，並透過每個月定期定額的分批買入，像存錢一樣累積資產。他笑稱自己非常熱愛傳授投資經驗，因為這些都是他從無數次失敗中，血淋淋領悟出來的教訓。但講得頭頭是道的池錫辰，坦言自己其實是「投資臭手」，談到近期最心痛的案例，池錫辰透露自己曾在股價8萬韓元（約台幣1700元）時買入三星電子的股票，但三星卻遲遲無法突破10萬（約台幣2100元），因此某天股價好不容易站上10萬大關之際，他便決定獲利了結，採用專業的「分批賣出」法來逐步清倉。沒想到他剛賣完，股價隨即一路狂飆突破20萬韓元（約台幣4200元），讓他相當痛心。更令他哭笑不得的是，當時他還自認時機掌握得宜，特地叮嚀妻子：「賣股時機很重要，自己看著辦」。結果妻子選擇相信他的判斷，也跟著在低點清倉，導致夫妻倆雙雙與翻倍的獲利失之交臂。池錫辰一賣股票就狂漲，忍不住自嘲：「看來散戶就是不行啊！」一旁的Mimi則樂觀安慰：「好啦，至少一股還賺了2萬韓元（約台幣420元）。」儘管近期韓國股市整體行情看漲，池錫辰卻透露自己的帳戶依然呈現負成長，他無奈表示，雖然自己滿腹投資經，但操作起來卻總是事與願違，哀怨地總結：「賣掉之後股價狂飆，真的是會很心痛！」讓觀眾看到明星在面對股票漲跌時，也和普羅大眾有著一樣的韭菜煩惱。