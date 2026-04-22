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▲周蕙（如圖）重新學習聲帶使用的方式，她形象好像在重新學習如何走路。（圖／寬宏藝術提供）

周蕙出道27年，將在本週末首度登上台北小巨蛋開唱。她今（22）日進入密集排練和彩排，但她坦言，目前聲帶仍在復原過程中，「其實現在的狀態，有點像重新學走路一樣。」演唱會橋段必須一首接一首的馬拉松式演唱，成為一大考驗。周蕙表示，先前因聲帶狀況影響，近期在醫生建議下才開始進行基礎發聲練習，目標是慢慢找回聲帶的彈性與使用習慣，「每一個發聲都要很細緻地去調整，其實還是會有一點擔心，會不會來不及恢復到最好的狀態。」談到這次演唱會的「大魔王關卡」，周蕙笑說並不是某一首高難度歌曲，而是整體段落設計，「有幾段是需要連續唱很多首歌，中間幾乎沒有休息，甚至連喝水的時間都沒有。」她表示，這樣的安排就像跑馬拉松，考驗的不只是聲音，還有體力與專注力的分配，「不是一開始衝就好，而是要知道怎麼分配力氣，讓整場可以穩穩走到最後。」因此在近期練團過程中，她也特別針對「配速」進行調整，從呼吸、情緒到體能分配都重新規劃，希望在正式演出時能維持最佳狀態，完整呈現每一首歌曲的情感層次。進入最後倒數階段，周蕙表示，身心狀態其實有點天人交戰，一方面希望透過運動維持體力，但另一方面又擔心過度訓練影響彩排與聲音表現，「現在反而是先把體力留給彩排，讓整體演出穩定比較重要。」她也笑說，運動計畫暫時「先放一邊」，全力以演唱會為優先。她表示，這次演唱會在音樂上做了不少重新編曲，許多經典歌曲都會以全新樣貌呈現，讓整體聽覺更加新鮮，也帶來不同於以往的情緒層次。目前小巨蛋現場正在搭台，從雛形逐漸成形的過程，讓周蕙越來越能想像完整演出的樣貌。《2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會》將在本周六（25）日在台北小巨蛋登場。