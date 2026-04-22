金馬男神曾敬驊成為今年台北電影節的影展大使，和獲得金馬獎代表作《我家的事》導演潘客印再度攜手，廣告片中潘客印讓他再度披上曾經的戲服，以他過去演出的角色貫穿全片，他笑認有點變胖，坦言：「我一開始拍『返校』才61公斤，這次穿上高中制服覺得有點緊，那不是肌肉，是最近真的有點變胖。」目前他的體重是75公斤，多了14公斤。

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▲曾敬驊（左）和《我家的事》導演潘客印（右）再次攜手，合作本屆台北電影節的形象廣告片。（圖／台北電影節提供）　
▲曾敬驊（左）和《我家的事》導演潘客印（右）再次攜手，合作本屆台北電影節的形象廣告片。（圖／台北電影節提供）　
曾敬驊7年增14公斤　自嘲屁股變大

曾敬驊從《返校》獲選為男主角到去年以《我家的事》得到金馬獎最佳男配角，7年之內從新秀變成當紅小生，還有了獎項的光環，不過隨著演藝行情一路上升，他的體重數字也明顯增加。他笑言從《返校》的61公斤到現在的75公斤，沒刻意維持體重，會隨著角色調整身型。他平常不是會標註美食店家地圖、一家一家去嘗味道的人，對於現在的體態則是自嘲：「屁股變大了。」但粉絲眼中，他還是又帥又有型。

潘客印接下執導本屆北影廣告片的重任，承認內心難免緊張，但因為合作對象是曾敬驊，又感到格外安心，而且這次是彼此在對話中共同激盪創意火花。曾敬驊分享了兒時在管樂團吹奏薩克斯風的時光，把拍片比作樂團合奏：「每個人各司其職、默契配合，共同成就一部作品。」讓潘客印決定讓他以街頭藝人的角色登場，再透過他重新詮釋之前在電影裡的角色，讓觀眾重溫大銀幕帶來的純粹感動。

▲曾敬驊（左）在本屆台北電影節的形象廣告片中以吹奏薩克斯風的街頭藝人身分出現，他自己也曾經待過管樂隊。（圖／台北電影節提供）　
▲曾敬驊（左）在本屆台北電影節的形象廣告片中以吹奏薩克斯風的街頭藝人身分出現，他自己也曾經待過管樂隊。（圖／台北電影節提供）　
曾敬驊北影廣告結尾翻白眼　私下調皮性格真實展現

有趣的是，影片看似以街頭藝人和制服男孩在銀幕落雪下並肩仰望天際，帶著溫馨的氣氛進入尾聲，馬上又跳接到曾敬驊做出各種不同的趣味表情，最後還用他翻白眼昏倒作結，源於潘客印對曾敬驊私下調皮個性的捕捉，潘客印表示，那個笑容彷彿在對觀眾說道：「你來看看，台北電影節很好玩喔！」也展露曾敬驊演出喜趣內容的潛力。

由於這次拍攝時間很有限，潘客印在講戲時還對曾敬驊拿網路迷因來形容，偏偏曾敬驊很少關注正在流行的迷因哏，原來他最近都在看NBA季後賽，他曾經對運動很有興趣，也曾經想著往體壇發展，現在雖然確定想當個用影像說故事的人，對於運動比賽仍然興致勃勃，精彩比賽都不想錯過。

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，影展片單與活動將陸續公布，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉，影展形象廣告可在北影官方YouTube頻道、FB、IG等平台觀賞。

▲曾敬驊在本屆台北電影節的形象廣告片重現過去電影裡的演出，包括讓他獲得金馬獎的《我家的事》。（圖／台北電影節提供）　
▲曾敬驊在本屆台北電影節的形象廣告片重現過去電影裡的演出，包括讓他獲得金馬獎的《我家的事》。（圖／台北電影節提供）　

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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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