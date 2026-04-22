金馬男神曾敬驊成為今年台北電影節的影展大使，和獲得金馬獎代表作《我家的事》導演潘客印再度攜手，廣告片中潘客印讓他再度披上曾經的戲服，以他過去演出的角色貫穿全片，他笑認有點變胖，坦言：「我一開始拍『返校』才61公斤，這次穿上高中制服覺得有點緊，那不是肌肉，是最近真的有點變胖。」目前他的體重是75公斤，多了14公斤。
曾敬驊7年增14公斤 自嘲屁股變大
曾敬驊從《返校》獲選為男主角到去年以《我家的事》得到金馬獎最佳男配角，7年之內從新秀變成當紅小生，還有了獎項的光環，不過隨著演藝行情一路上升，他的體重數字也明顯增加。他笑言從《返校》的61公斤到現在的75公斤，沒刻意維持體重，會隨著角色調整身型。他平常不是會標註美食店家地圖、一家一家去嘗味道的人，對於現在的體態則是自嘲：「屁股變大了。」但粉絲眼中，他還是又帥又有型。
潘客印接下執導本屆北影廣告片的重任，承認內心難免緊張，但因為合作對象是曾敬驊，又感到格外安心，而且這次是彼此在對話中共同激盪創意火花。曾敬驊分享了兒時在管樂團吹奏薩克斯風的時光，把拍片比作樂團合奏：「每個人各司其職、默契配合，共同成就一部作品。」讓潘客印決定讓他以街頭藝人的角色登場，再透過他重新詮釋之前在電影裡的角色，讓觀眾重溫大銀幕帶來的純粹感動。
曾敬驊北影廣告結尾翻白眼 私下調皮性格真實展現
有趣的是，影片看似以街頭藝人和制服男孩在銀幕落雪下並肩仰望天際，帶著溫馨的氣氛進入尾聲，馬上又跳接到曾敬驊做出各種不同的趣味表情，最後還用他翻白眼昏倒作結，源於潘客印對曾敬驊私下調皮個性的捕捉，潘客印表示，那個笑容彷彿在對觀眾說道：「你來看看，台北電影節很好玩喔！」也展露曾敬驊演出喜趣內容的潛力。
由於這次拍攝時間很有限，潘客印在講戲時還對曾敬驊拿網路迷因來形容，偏偏曾敬驊很少關注正在流行的迷因哏，原來他最近都在看NBA季後賽，他曾經對運動很有興趣，也曾經想著往體壇發展，現在雖然確定想當個用影像說故事的人，對於運動比賽仍然興致勃勃，精彩比賽都不想錯過。
2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，影展片單與活動將陸續公布，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉，影展形象廣告可在北影官方YouTube頻道、FB、IG等平台觀賞。
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曾敬驊從《返校》獲選為男主角到去年以《我家的事》得到金馬獎最佳男配角，7年之內從新秀變成當紅小生，還有了獎項的光環，不過隨著演藝行情一路上升，他的體重數字也明顯增加。他笑言從《返校》的61公斤到現在的75公斤，沒刻意維持體重，會隨著角色調整身型。他平常不是會標註美食店家地圖、一家一家去嘗味道的人，對於現在的體態則是自嘲：「屁股變大了。」但粉絲眼中，他還是又帥又有型。
潘客印接下執導本屆北影廣告片的重任，承認內心難免緊張，但因為合作對象是曾敬驊，又感到格外安心，而且這次是彼此在對話中共同激盪創意火花。曾敬驊分享了兒時在管樂團吹奏薩克斯風的時光，把拍片比作樂團合奏：「每個人各司其職、默契配合，共同成就一部作品。」讓潘客印決定讓他以街頭藝人的角色登場，再透過他重新詮釋之前在電影裡的角色，讓觀眾重溫大銀幕帶來的純粹感動。
有趣的是，影片看似以街頭藝人和制服男孩在銀幕落雪下並肩仰望天際，帶著溫馨的氣氛進入尾聲，馬上又跳接到曾敬驊做出各種不同的趣味表情，最後還用他翻白眼昏倒作結，源於潘客印對曾敬驊私下調皮個性的捕捉，潘客印表示，那個笑容彷彿在對觀眾說道：「你來看看，台北電影節很好玩喔！」也展露曾敬驊演出喜趣內容的潛力。
由於這次拍攝時間很有限，潘客印在講戲時還對曾敬驊拿網路迷因來形容，偏偏曾敬驊很少關注正在流行的迷因哏，原來他最近都在看NBA季後賽，他曾經對運動很有興趣，也曾經想著往體壇發展，現在雖然確定想當個用影像說故事的人，對於運動比賽仍然興致勃勃，精彩比賽都不想錯過。
2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，影展片單與活動將陸續公布，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉，影展形象廣告可在北影官方YouTube頻道、FB、IG等平台觀賞。