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曼谷整體房市近來其實相當平淡，大曼谷地區房價指數甚至微幅下滑，但有3個區域卻完全不受影響，需求依舊穩健，常年占據搜尋榜首。臉書粉專「曼谷地產先生Ivan」近日發文深入分析，為什麼阿索克（Asoke）、通羅（Thonglor）、伊卡邁（Ekamai）這3個區域可以長年制霸曼谷房市熱搜榜，答案關鍵在於它們各自提供了一種「不可替代的城市功能」，而不只是單純的住宅區。粉專提到，近期正在準備伊卡邁區域的建案資料，因此做了大量研究，從泰國房地產網站Livinginsider蒐集曼谷的租賃與買賣數據，發現阿索克、通羅、伊卡邁這3個區域一直穩坐第一名，再以AI輔助分析後，整理出這3個區域長期維持高需求的真正理由。以Livinginsider公布的4月5日至11日統計來看，阿索克／通羅／伊卡邁合併區的租賃搜尋量達21,092次、購買搜尋量12,227次，皆遠高於第2名的拉瑪九路／新碧武里（Phra Ram 9、New Petchaburi）。粉專指出，泰國整體房市在2025年其實表現平淡，大曼谷地區的房價指數甚至微幅收縮0.7%，但這3個區域完全不受影響，因為它們提供的是「不可替代的城市功能」，不是純粹的住宅區。首先是阿索克，粉專形容這裡是「交通制霸，上班族首選」。作者本人在這邊住了一年多，最大的感受是雙捷運吸引了大量國際通勤族群，加上轉乘機場快線非常方便，通勤與上下班的便利性無庸置疑。更關鍵的是，這裡擁有曼谷唯一3線合一的交通樞紐優勢，BTS、MRT、Airport Rail Link全部走得到，對需要跑CBD或常出差的人來說，這個位置幾乎無可取代。加上Terminal 21就在門口、Benjakitti公園擴建完成，生活機能非常成熟；辦公空置率在2025年第4季降到23.8%，代表商業需求依然真實，租金報酬率約4%至5.5%，雖不是全曼谷最高，但物件流動性佳、保值性強。第2個區域通羅，粉專形容是「品牌溢價，有錢人的社交場」。作者常把這裡比喻成台北的天母，因為有國際學校、高級醫院，還有許多高端餐廳與美食，是高端外國人的聚集地，在泰國社交場合說自己住通羅，幾乎等於直接貼上「有錢人」標籤。曼谷最有影響力的家族、高資產人士，還有占曼谷外籍居民約14%的日本社群，都大量聚集在這裡。米其林餐廳、精品酒吧、日系超市、唐吉訶德營造出的「小東京」氛圍讓日本房客特別喜歡，這類租客穩定性高、維護意識強，房東也偏好，再加上這一帶土地接近飽和、新案稀缺，創天價的建案仍持續推出。至於第3個區域伊卡邁，粉專直言是「值得關注的潛力股」，也是自己目前最喜歡居住的地方。作者表示，這次研究最讓他驚訝的就是伊卡邁，它緊鄰通羅但氣質完全不同，綠化多、低密度住宅比例高，有一種鬧中取靜的生活感。伊卡邁的咖啡館文化在曼谷出了名，是數位遊牧族的心頭好；更關鍵的是這一帶國際學校密集，對有孩子的僑民家庭來說，減少通勤時間是第一考量，讓這個區域在家庭客層中需求穩定。粉專最後做出一句到位的總結：3個區域的本質差異在於，阿索克賣的是「效率」、通羅賣的是「身分」、伊卡邁賣的是「生活品質」。它們各自吸引的是不同需求的人，也因此整體搜尋熱度才能這麼持久。對有意進場曼谷房市的投資人或長住者而言，關鍵不是哪個區最熱門，而是搞清楚自己要的是通勤效率、身分圈層，還是日常生活感。