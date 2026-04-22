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台新證、元富證於4月6日合併以來頻頻出包，三度發生系統異常問題，證交所今（22）日表示，台新證券因前述系統異常，亦導致相關申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時等，依規定處以過怠金及違約金，合計131萬元。證交所指出，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP也因系統記憶體不足，影響投資人操作。證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。證交所表示，台新證券因前述系統異常，亦導致相關申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時、定期定額成交分配明細未依期限完成申報，以及信用交易結算資料未依規定期限上傳等，上述行為已違反相關作業規定，已先依規定對台新證券處以過怠金及違約金，合計131萬元。此外，經證交所實地查核及檢視相關內部作業，發現台新證券尚涉及違反「建立證券商資通安全檢查機制」及「內部控制制度標準規範」等缺失，證交所後續將另案處置。證交所提到，主管機關也將依證交所就台新證券之查核結果，依「證券交易法」相關規定裁處。證交所強調，已持續要求台新證券提出短、中、長期改善及預防措施，並將加強追蹤其系統運作及改善情形，以確保資訊系統穩定性，維持市場秩序，並保障投資人權益。