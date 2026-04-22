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鋒面系統準備南下！台灣4月23日降雨時程一次看

▲氣象粉專「台灣颱風論壇」也公布全台灣詳細「降雨時程」。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

晚間慎防大雷雨！氣象署：天氣漸轉涼

▲氣象署提醒，明天開始受到鋒面影響，周四至周六全台有雨，雨勢由北往南擴大。（圖／中央氣象署）

上班族記得攜帶雨具！中央氣象署表示，北方的鋒面系統已經蓄勢待發準備南下，明（23）日上午至中午間，抵達台灣上空，到了明晚中部以北地區慎防大雷雨，有大雨或局部豪雨發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇」也公布全台灣詳細「降雨時程」。氣象粉追「台灣颱風論壇」表示，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今（22）日夜晚逐漸東移，明（23）日上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到週五(24)。台灣颱風論壇也補充，，在影響期間，各地容易有雷陣雨，當雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。各地降雨時程部分，4月23日上午開始北部就會有零星雨勢，中部則是在中午前後出現，南部、東部則是傍晚開始有雨。此外，明（23）日夜間20點至週五（24日）上午8點桃園、新竹沿海，新北基隆北海岸、苗栗沿海等地預估定量降水都有超過90毫米的預測。中央氣象署今（22）日透過「報天氣 」粉專提醒，「北方的鋒面系統已經蓄勢待發準備南下，各地將陸續轉雨，氣溫也逐漸下降，鋒面影響期間易有瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象」。氣象署指出，明（23）日鋒面通過，上半天天氣不算太差，不過北部地區雲量會開始慢慢增多，偶有短暫降雨，下半天中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門陸續轉雨󠀠晚起中部以北地區慎防大雷雨，有大雨或局部豪雨發生的機率。南部、臺東入夜後降雨機率逐漸提高，且臺東地區要留意焚風。