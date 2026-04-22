我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體模組大廠宇瞻近期股價走勢剽悍，因短線漲幅過大遭證交所列為注意股。宇瞻於今（22）日應主管機關要求，公布3月獲利，呈現史詩級大爆發。宇瞻3月營收30.7億元，年增293%，歸屬母公司業主淨利達8.16億元，年增1713%；單月EPS即高達6.37元，年增1720%。而去年全年宇瞻每股純益為6.7元，也就是一個月就賺贏將近一整年。宇瞻第一季營收70.42億元，較去年同期大增244%；稅前淨利達23.29億元，年增1943%，單季歸屬母公司業主淨利18.62億元，年增1902%，單季每股盈餘（EPS）14.54元，年增1919%。宇瞻表示，第二季開始市場需求能見度逐步浮現，部分需求來自既有長約與標案，具剛性拉貨動能。目前公司採取合約、現貨雙軌備料。自從公布第一季財報，宇瞻股價直噴漲停，本週來上漲32%，月漲幅達83%。22日股價以漲停價238元作收。