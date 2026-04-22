記憶體模組大廠宇瞻近期股價走勢剽悍，因短線漲幅過大遭證交所列為注意股。宇瞻於今（22）日應主管機關要求，公布3月獲利，呈現史詩級大爆發。

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宇瞻3月營收30.7億元，年增293%，歸屬母公司業主淨利達8.16億元，年增1713%；單月EPS即高達6.37元，年增1720%。而去年全年宇瞻每股純益為6.7元，也就是一個月就賺贏將近一整年。

宇瞻第一季營收70.42億元，較去年同期大增244%；稅前淨利達23.29億元，年增1943%，單季歸屬母公司業主淨利18.62億元，年增1902%，單季每股盈餘（EPS）14.54元，年增1919%。

宇瞻表示，第二季開始市場需求能見度逐步浮現，部分需求來自既有長約與標案，具剛性拉貨動能。目前公司採取合約、現貨雙軌備料。

自從公布第一季財報，宇瞻股價直噴漲停，本週來上漲32%，月漲幅達83%。22日股價以漲停價238元作收。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...