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總統賴清德原訂於今（22）日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府昨晚緊急召開記者會宣布，因專機航線必經的塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等東非三國，在中國以經濟脅迫手段強力施壓下，於出發前夕無預警撤回飛航許可。國安團隊經慎重評估，考量元首訪團的飛航安全與整體外交風險，決定暫緩此次行程。對此，旅美教授翁達瑞於臉書發文表示，中共將飛航許可當成打壓工具，最終將得不償失。如今外交受阻，翁達瑞預測，美國極大機率會針對台灣此次所受的委屈提供補償，未來可能給予賴清德更高調、更實質的過境訪問待遇。他認為，北京此舉雖然表面上攔阻了出訪，實際上卻可能引發國際社會更強烈的反感，並促使美方進一步提升對台外交層級，形成對中國打壓的強力反彈。總統府強調，儘管出訪行程因外力干預暫緩，但台灣與史瓦帝尼的深厚邦誼不會因此改變。賴清德已指派特使代表出席史國國王登基與華誕的「雙慶」典禮，傳遞台灣人民的祝福。總統府秘書長潘孟安重申，台灣是世界的台灣有權走向國際，任何威脅都無法改變政府落實外交工作的決心。陸委會與外交部也同步譴責北京當局「一手施惠、一手打壓」的行徑，對國際民航秩序造成負面影響。