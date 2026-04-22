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中華民國太陽光電產業永續發展協會（TPISA）在4月22日「世界地球日」舉行會員大會。光電永續協會理事長沈尚弘表示，困難一定會存在，但早點遇到、早點解決可能也好，目前谷底已過，雖然還沒有旭日東昇，但已經看到曙光，將大步向前邁進。協會今日舉辦會員大會，成員皆讚許去年六月成立的「經農雙次長平台」，納入廉政署監督，並期待透過此平台，建立一致、透明、迅速且可預期的審查標準，確保台灣綠能發展重回正軌。經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生、新上任的能源署長吳志偉與立法委員鍾佳濱等人也都親臨現場，為協會成員加油打氣。「雖然有逆風，但飛機起飛需要逆風」，賴建信指出，去年丹娜絲颱風台南受損嚴重，但有裝設太陽能光電的畜禽舍都沒有被吹倒，反而是有14%沒有安裝光電的畜禽舍受損。曾文生則說有了光電、儲能加上台電的調度設計，能夠做出孤島運轉會大大強化國土韌性。台電也跟北中南三個大學合作，補助做孤島運轉試驗，需要逆風趁勢而起，讓再生能源往前發展更近一步。吳志偉勉勵大家慢慢走過低谷，同時，鍾佳濱也鼓勵大家有太陽的地方就有光電，大家一定能挺過逆境。沈尚弘說，儘管近期產業面臨認知作戰與行政僵局等逆境，但擁有百 MW 實力的大型開發商並未退縮，而是以「光電國家隊」的使命感，持續優化開發流程，確保綠電穩定產出。副理事長李豪與譚宇軒也分別針對法規制度提出建言。李豪指出，法規破碎化衝擊投資信心，建議統一法規邏輯，必要時研議再修法；譚宇軒則感謝政府部會的協助，目前針對既有電桿、魚塭夾雜國有地等繁瑣行政問題，已在逐步改善，未來將推動「分級審查」與「流程簡化」以加速設置效率。對於目前社會上關注的漁電共生案場，光電永續協會會員都恪遵「農地農用」且已有大量養殖實績。他們透過資金挹注進行老舊魚塭重建、以科技養殖轉型與產銷履歷認證，不僅穩定產出如白蝦、虱目魚等漁產，更帶動青年返鄉與地方創生。光電永續協會強調，漁電共生案場動輒數十億元的投資，業者不會冒撤照風險來經營不實，他們支持政府落實查核管理以優幣驅逐劣幣。未來將持續推動「養殖回歸專業」的分工模式與智慧監控，並呼籲社會理性看待漁電共生作為養殖升級與能源轉型雙贏的務實路徑，停止以訛傳訛。