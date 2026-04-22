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韓國總統李在明上任後首次踏上越南的土地，雙方就帶回一份分量十足的合作清單。韓越兩國4月22日一口氣簽下12份合作備忘錄（MOU），從核電、再生能源、人工智慧（AI）、半導體到食品藥品無所不包，外界解讀這場會晤不只是禮貌性出訪，而是兩國關係即將進入戰略升級階段的重要里程碑。根據《韓聯社》報導，李在明於4月22日抵達越南首都河內，並與越共總書記、越南國家主席蘇林舉行雙邊會晤，當天晚間也出席越方安排的國宴。值得注意的是，蘇林是去年8月李在明就任韓國總統後，首位訪問韓國的外國元首；而李在明則是今年1月越南新領導班子成立後，首位踏進越南的外國領導人，兩人「互為第一」的外交默契，也為這場會晤增添了不少象徵意義。雙方在會談後簽署的12份合作備忘錄，涵蓋面向相當廣泛。除了核電與再生能源發電基礎設施建設之外，也納入人工智慧、半導體、數位轉型等新興科技重點領域，展現出兩國合作從傳統產業向高科技產業縱深延伸的企圖。除此之外，雙方也在食品、醫藥品、化妝品等民生產業簽下合作文件，並敲定加強警務情報共享與人員交流，顯示韓越合作不只停留在經濟層面，也逐步往治安與公共安全領域擴張。針對這趟訪問的戰略意涵，韓國國家安保室室長魏聖洛此前已先行釋出訊號，指出韓方希望藉由這次出訪，強化與越南在基礎設施、核電廠等國家發展核心領域的互惠戰略合作，同時也會就能源穩定、供應鏈韌性及關鍵礦產合作等議題，與越方進一步深化溝通。在全球地緣政治變動加劇、關鍵礦產與半導體供應鏈成為兵家必爭之地的此刻，韓越這份合作清單背後的布局意味，可說相當耐人尋味。分析指出，越南近年積極爭取成為全球科技製造重鎮，正是韓國企業分散供應鏈、尋找新生產基地的關鍵選項之一；而韓國在核電技術、半導體與AI應用上的累積，也剛好補足越南在能源轉型與產業升級路上的缺口。這場跨越東北亞與東南亞的握手，對雙方而言都是一場「互補式」的戰略結盟。