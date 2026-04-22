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總統賴清德原訂出訪非洲邦交國史瓦帝尼的行程受阻，引發國際關注，也在國內掀起一波政治輿論。民進黨立委吳思瑤怒轟，當中共不擇手段阻礙台灣外交發展時，國內竟出現「砲口對內」的現象，她點名國民黨黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安，兩人在外交受挫的敏感時刻，不約而同要求受害者「自我反省」，和中共同一個鼻孔出氣。鄭麗文對我國外交受阻事件定調是「外交挫敗」，並質問政府為何不接受「九二共識」，吳思瑤痛批，這種發言簡直是「國台辦發言人」在台分身，無視中共對台灣的霸凌，反而檢討自家政府一意孤行。針對台北市長蔣萬安的評論，吳思瑤則認為「手段更高明」，蔣萬安雖然沒有直接喊出「一中原則」，但刻意將責任推給中央，要求賴總統「反省為什麼發生這種狀況」。吳思瑤強調，中共多次在國際場合宣稱「台灣沒有總統」，試圖抹滅台灣主權，而國內藍營人士卻在此時，輕輕放下中國的霸凌行為，轉而要求受害者反省，她感嘆，鄭麗文與蔣萬安其實是「同一套邏輯」，只是包裝手法不同。吳思瑤提醒，這種對內開火的政治操弄，是要演給習近平看的，我們確實不可以等閒視之。