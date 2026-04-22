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國民黨松山信義區議員初選結果於今（22）日出爐，原本呼聲極高的前國民黨發言人楊智伃遺憾落選，就連曾與楊智伃發生過衝突的民進黨台北市議員參選人陳聖文都感到相當訝異，直言楊智伃曾為了護航黨部，在衝突現場「一口乾掉核廢水」，具備民代罕見的勇氣，如今落馬敗給「政治加持」，讓他深感惋惜。回顧兩人的交集，去年8月，當時陳聖文為了凸顯核安問題，特地將在蘭嶼核廢料儲存場存放過一夜的瓶裝水帶到國民黨中央黨部踢館，而當時楊智伃擋在門口與陳聖文正面交鋒，還當場接過陳聖文手中的水「一口氣乾掉」。陳聖文坦言，當時原本以為她只是一般民眾，得知是發言人身份後深受震撼，認為這種「直球對決」的性格，正是當前政治環境中民意代表最需要的特質。初選結果揭曉，楊智伃並未獲得支持者青睞，反觀順利出線的新人許原榮，在初選期間獲得立法院長韓國瑜強力喊話支持，陳聖文感嘆，楊智伃是一位敢於面對爭議議題、為黨挺身而出的年輕人，卻在黨內初選機制中被淹沒，「國民黨真正重視的是勇氣與行動力？還是背後的政治加持與血脈傳承？」為楊智伃感到相當不公，最後更質問國民黨的支持者「對得起這樣勇敢的女孩嗎？」