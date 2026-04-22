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泰國版7-Eleven的幕後東家鬧「家變」？泰國資本市場近期掀起一場大風暴，CPALL（卜蜂蓮花集團旗下上市公司、也就是泰國7-Eleven的運營方）計畫將旗下3家子公司劃入一家正在申請「虛擬銀行」牌照的公司ACMH旗下，而ACMH與CPALL同屬泰國最大民營企業CP集團（CPG）陣營，這場「自家人和自家人交易」的資產重組計畫曝光後，立刻在股市引發軒然大波，市場更一度懷疑大股東是否有意「偷偷搬家」、轉移優質資產。根據CPALL於2026年4月17日、20日提交給泰國證券交易所的2份公告，這件事其實沒有市場想像的那麼複雜。要看懂這起事件，得先搞清楚幾個關鍵角色：CPALL核心業務是運營泰國7-Eleven，同時持有多家相關公司股權；旗下3家涉事子公司分別是由CPALL百分之百持股的Counter Service（負責7-Eleven門市代收代付業務）與Thai Smart Card（負責電子錢包Smart Purse及會員系統ALL member），以及CPALL持股60%的CP Axtra（泰國兩大超市Makro與Lotus's的母公司）。至於ACMH則是正在申請虛擬銀行牌照的主體，由CP集團持股25%，而CP集團同時也是CPALL的大股東，持股比例達36.2%。所謂「虛擬銀行」，白話講就是沒有實體分行、全程線上辦理存貸款與支付業務的銀行，是泰國政府近期新開放申請的一種金融牌照。目前競逐的3大陣營競爭激烈，除了CP集團聯手阿里巴巴旗下螞蟻集團、以ACMH名義出擊外，還包括泰國大型金融集團SCBX攜手韓國Kakao及中國微眾銀行的聯合隊伍，以及泰京銀行（Krung Thai Bank）、泰國最大電信商AIS與OR集團組成的第3隊。這張牌照被視為泰國金融科技賽道的「入場券」，誰拿到誰就能以低成本吸收存款、放款，直接挑戰傳統銀行版圖。問題來了，CP集團為何非得把CPALL這3家子公司搬進ACMH？答案不在商業計謀，而在監管紅線。泰國央行與財政部明文規定，申請虛擬銀行牌照的機構，必須儘可能把「同一老闆控制下、從事金融相關業務」的公司整合到同一金融集團，而上述3家子公司都握有泰國央行監管的金融牌照，Counter Service與CP Axtra擁有「代收代付」牌照，Thai Smart Card則持有等同於發行電子錢包的「電子貨幣」牌照，不劃進來，ACMH的虛擬銀行牌照根本申請不下來。不過，這種大股東把上市公司優質資產搬向關聯公司的操作，向來是全球資本市場最敏感的紅線，中小股東最怕的就是「資產流失」，市場剛開始出現資產轉移的疑慮，絕非空穴來風。也正因為這是典型的「關聯交易」，CP集團既是CPALL大股東、又是ACMH大股東，等於「左手賣給右手」——依泰國法律無法由大老闆一人說了算，必須經CPALL董事會審議、最終交由股東大會投票拍板。4月17日的董事會議戲劇性十足。CPALL原有16名董事，其中3名因與本案有利益衝突（皆為CP集團相關人員）必須迴避，實際擁有投票權的13人意見完全一致：13比0，全票反對。外界一度誤讀為「CP集團內部分裂」、「獨董起義」，但事實並非如此。這13名董事反對的理由主要有2項，且全都指向同一個核心：保住CPALL的股東利益。第1個理由是，業務將變得綁手綁腳。Counter Service與Thai Smart Card是7-Eleven的核心配套，民眾每天在7-Eleven繳水電費、用會員積分，全仰賴這2家公司。一旦劃入虛擬銀行體系，未來CPALL與這2家公司的任何合作（例如會員活動、新支付服務）都會被認定為關聯交易，必須送交泰國證監會層層審批，不僅流程繁瑣、合規成本飆高，更直接衝擊7-Eleven賴以生存的「高頻、靈活、快速反應」優勢，最終將反映在營收成長與淨利率上。第2個理由更致命，Counter Service將失去「中立性」。Counter Service目前是多家泰國商業銀行的開放代理平台，代收代付業務帶來穩定且多元的收入，一旦被劃入CP集團的虛擬銀行體系，等於「自己變成某家銀行的一部分」，其他銀行難免擔心被競爭對手偏袒、商業機密外洩，合作很可能逐步撤出，Counter Service的平台價值恐將從高壁壘的「平台型資產」一口氣降級為封閉的「配套資產」。對此，市場分析認為，獨董在明顯不利的條件下投下反對票，不是「內鬥」，而是「盡責」，如果在條件不公允的情況下盲目點頭，反而可能構成失職；這次13比0的結果，更像是在向市場傳遞一個重要訊號：這3家子公司的真實價值，可能遠高於帳面數字。那麼，董事會既然已經反對，為什麼還要開股東大會？關鍵在於，這次董事會審議只是「原則性討論」，真正的決定權不在董事會，而在股東大會。CP集團依據泰國《1992年公眾有限公司法》第100條（持股不低於10%即可要求召開臨時股東大會）行使股東權利，CPALL董事會無權拒絕，只能表達反對立場、把球踢給全體股東。CPALL已敲定2026年5月29日下午2時召開臨時股東大會，全程透過IR Plus AGM應用程式線上進行。投票有2項關鍵規則：第1，有利益關係的股東不得投票，CP集團旗下的CP Merchandising、Charoen Pokphand Foods等合計持有CPALL的36.2%股份，將自動被剔除投票權；第2，議案要通過，必須獲得出席且有投票權股東中至少4分之3（75%）的贊成票。這代表最終決定權，落在剩下63.8%與CP集團沒有利益關係的中小股東手中。分析指出，這套75%門檻的設計相當精妙，在63.8%的有效票中，只要超過4分之1（約佔總股份的16%）投下反對票，議案就會觸礁，中小股東手握的其實是強度不低的否決權，是成熟資本市場保護小股東的典型機制。至於中小股東會不會吃虧？關鍵在於CP集團最終開出的交易對價。如果以現金收購，需觀察估值是否與同業金融科技公司市淨率、市盈率相符；若以ACMH股份作對價，則風險更需謹慎評估，畢竟ACMH至今尚未取得虛擬銀行牌照、也未實現穩定獲利，拿已經賺錢、且與本業高度協同的子公司去換未上市、未盈利的股權，對CPALL的公眾股東而言顯然並不划算。綜觀整起事件，可以歸納出3個核心重點：第1，CPALL推進這起資產重組，並非主動為之，而是被CP集團的合法股東權利與泰國央行的監管規則「推著走」，目前CPALL的7-Eleven本業與零售體系完全沒有變動；第2，董事會全票反對不是內部矛盾，而是規範公司治理的標準動作，有利益衝突的董事迴避、其餘董事一致捍衛CPALL利益；第3，最終結果握在63.8%的中小股東手中，既不是CP集團說了算，董事會也無權代為決定。這場戲的最終走向，說穿了就看一件事，ACMH開出的條件，到底公不公平。