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中頭獎到底是天上掉下來的禮物，還是一場包著糖衣的災難？泰國一名女子幾年前一夕爆紅、抱走約579萬泰銖彩券頭獎，沒想到高興沒多久，她決定「乘勝追擊」反覆加碼買彩券想再翻一筆，結果愈買愈空，銀行帳戶最後只剩下8000泰銖，生活從天堂跌回現實，她也只能含淚從「頭獎得主」變成「彩券小販」靠賣彩券過日子。根據泰國媒體《Khaosod》報導，37歲的南婉（Namwan）原本是一名美容師，人生的轉捩點發生在2018年，她幸運抱回約579萬泰銖的彩券頭獎，隨後相當大方地把一半獎金分給親朋好友，以為好運會就此開枝散葉。然而命運顯然另有劇本。南婉的人生很快迎來第2個轉彎。2022年至2023年間，她與丈夫走上離婚一途。按照泰國法律，彩券中獎金屬於夫妻共同財產，雙方必須平分，因此這筆原本讓她風光一時的獎金，在離婚後又被硬生生切掉一半，財富迅速縮水。也許是想把失去的錢追回來，也許是已經習慣「中獎的感覺」，南婉離婚後陷入瘋狂買彩券的循環，頻率愈來愈高、單次金額也愈押愈重，其中一次更一口氣砸下40萬泰銖買彩券，結果卻是全軍覆沒、一毛錢都沒中。眼看積蓄像開了閘門的水一路外流，當她發現帳戶裡只剩下微薄數字的那一刻，才終於踩下煞車，下定決心停止這場「以錢生錢」的豪賭。諷刺的是，最終讓她撐下去的生計，居然還是和彩券脫不了關係，她從消費者變成銷售者，改行賣彩券維生，每天看著其他人重演自己當年的劇本。回頭看這一路的起落，南婉感慨萬千。她坦言，如果無法理性使用金錢、控制自己的慾望，生活很可能就會因此被毀掉。她更直言，中獎的經歷對她來說其實是一種「不幸」，不只讓她前後失去一大筆財富，更讓原本完整的家庭走向破裂，走了一圈，錢沒留住、家也沒了。南婉的故事在泰國社群引發熱烈討論，不少網友留言提醒彼此，中大獎看似人生勝利組，其實往往是另一場考驗的開端，沒有理財觀念與自律能力，再多的橫財最後也只會變成加速人生崩盤的催化劑。