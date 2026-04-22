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▲ 王耀庭2024年4月曾因為各界對於電力批評遞出辭呈，但是後續接受行政院長陳建仁、經濟部長王美花慰留，迄今已在崗位上2年。（圖／記者鍾泓良攝影）

台電公司高層驚傳異動，據媒體報導，行政院近日已核定新一波人事案，台電總經理一職，現任台電總經理王耀庭將由去年7月退休的前台電副總經理郭天合回鍋接任，預計5月11日上任。《NOWNEWS》詢問經濟部相關官員，對方未正面證實。對此，經濟部官員未正面回應；台電表示，目前未收到正式函文，不便表示意見。據《經濟日報》報導，行政院近日已核定新一波人事案，其中台電總經理一職，將由郭天合回鍋接任，預計5月11日上任。郭天合是成功大學電機工程碩士，長期在台電服務，駐守發電第一線，曾任大林火力發電廠副廠長、大潭電廠廠長，也擔任過台電發電處處長，統籌全台電廠運轉與維護，後升任台電副總，兼任水火力發電事業部執行長，去年自台電甫退休。王耀庭於2022年3月上任，當時面臨303大停電，台電首次發生時任董事長楊偉甫、總經理鍾炳利同時引咎辭職，並選擇由負責配售電事業部的副總經理王耀庭接手總經理職位。而王耀庭2024年4月曾因為各界對於電力批評遞出辭呈，但是後續接受行政院長陳建仁、經濟部長王美花慰留，迄今已在崗位上2年。他當時曾發布聲明稿，「對於個人辭職造成社會紛擾，我要向大家說抱歉，但今天不只要抱歉，更要跟大家報告台電的心聲。我之所以遞出辭呈，原因只有一個，就是『我要為台電負責』，而我現在接受慰留，原因一樣，『我要為台電負責』。」