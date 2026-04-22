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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因專機途經部分國家臨時取消飛航許可，導致行程被迫暫緩。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，這並非單純的航權問題，而是一場精密的系統性攻擊。在府方宣布出訪後三天，受北京資助的南非媒體《Swaziland News》便捏造我駐史國大使梁洪昇貪汙的假新聞。張育萌直言，北京正以最粗暴的手段阻止台灣與友邦外交往來，台海戰場的煙硝早已在「認知層面」無聲蔓延。假新聞發布不到四小時，便被特定帳號轉載至PTT八卦版發動爆卦。張育萌揭露，該帳號雖以繁體中文與台灣網友語氣發文，長期散布煽動內部對立的言論，但實際IP來源卻是透過立陶宛公司與香港代理商架設的國外節點，刻意偽裝成台灣本地IP來混淆視聽，境外產出、在地擴散的模式，目的就是為了將輿論包裝成台灣人的聲音，從內部瓦解社會信任。面對史瓦帝尼這塊北京眼中斷交的「最後一塊拼圖」，張育萌強調，北京對台灣外交空間的施壓從未間斷，從挖走邦交國到如今阻斷元首航權，行為愈發蠻橫霸道。他引用影集《零日攻擊》的台詞感嘆「戰爭，早就已經開始了。」台灣人只要呼吸，北京就看不順眼。