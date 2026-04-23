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▲現在故宮晶華也將開賣晶華軒的招牌菜色，只到5月底。（圖／晶華酒店提供）

最人氣的蜜汁叉燒、玫瑰油雞、晶瑩鮮蝦餃全都有

▲到故宮晶華晚餐時段也也吃得到晶華軒的招牌港點，活動只到5月底。（圖／晶華酒店提供）

甜點必吃「墨戲仙草」 造型以故宮名畫為靈感

台北喜來登「辰園」邀請陳皮之王 陳文杰主廚首度登台客座

▲「陳皮陳家宴」菜色豐盛，圖為以陳皮老滷缸滷製的柑味岐鴿脾。（圖／台北喜來登提供）

位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」宣告，即日起至5月31日邀請到2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳「晶華軒」蒞臨客座，此次「晶華好味道」活動，將招牌的10幾道招牌燒臘、港點、燉湯、熱炒及甜點等完整移植到故宮晶華餐廳內。並加碼優惠，下載「晶華會」APP成為會員可領取300元的平日折價券；另外，晶華酒店內的中餐廳中餐「晶華軒」總是一位難求，更於今年獲得《亞洲50大》全台最佳中餐廳之殊榮，廚藝總監鄔海明提到，此次故宮晶華的「晶華好味道」活動，將晶華軒拿手好菜齊推出。像是前菜選項就有招牌的蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲。煲湯類則有選用老母雞與豬骨等食材慢燉而成的足料老火靚湯，以及瑤柱花膠銀耳羹等選擇。港式點心更是準備了晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、醬皇金錢肚、江南素菜餃、XO醬蘿蔔糕等。主菜部分則分兩大類，肉品類別有鹹香下飯的梅菜扣肉、酸甜可口的糖醋咕嚕肉、鮮香滑嫩的豆花肥腸及鑊香滿溢的港仔牛肉炒芥藍；海鮮類則有辛香涮嘴的豉椒炒花甲、外酥內嫩的蔥薑斑腩煲、鮮嫩彈牙的蒜茸粉絲開邊蝦與海味盡出的潮式冬菜蒸小卷等。另外還分別有時蔬料理、主食類與甜點類，尤其甜點中的蘑菇流沙包造型別緻又吸睛，更有充滿文藝氣息的墨戲仙草，是以故宮名畫《富春山居圖》為靈感，一口吃進名畫裡的山水詩意，瞬間沁涼消暑。以上各類別餐點可依照用餐人數自由搭配及加點。故宮晶華還加碼推優惠，假日用餐並點用「晶華好味道」的賓客，四人以上同行即贈半隻故宮晶華御皇鴨，由主廚於桌邊進行片鴨並製作出片皮鴨捲；並將烤鴨腿斬件分切，外皮紅潤酥脆、肉質細緻飽滿。台北喜來登飯店宣告，來自中國廣東省、被譽為「陳皮之王」的陳文杰主廚首度登台客座，首場對外公開合作即選在台北喜來登館內地下一樓「辰園」粵菜餐廳。「陳皮陳家宴」創辦人陳文杰將於今（23）日獻上「陳皮十二道」限定饗宴，使用多達9款不同年份與型態的陳皮入饌，如以每斤要價十幾萬元人民幣不等的逾20年老陳皮入饌的「陳皮陳鴨湯」、以陳皮老滷缸滷製的「柑味岐鴿脾」，以及將印尼官燕盞置入大青柑果殼的「陳蜜碧玉盞」等，讓台灣饕客一窺「百年陳皮勝黃金」的頂級魅力。「陳皮十二道」限定客座饗宴每位2萬2800元+10%。