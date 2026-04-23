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台積電好強！台股今（23）日開高走低，開盤一度飆近千點，但隨後翻黑大條水，跌逾500點，然而，盤面上萬綠卻出現一點紅，台積電逆勢漲，盤中更一度再飆新天價2135元，截至10時50分，台積電漲25元，來到2075元。台積電週三舉辦2026年北美技術論壇，展示了最新一代的晶片製造技術。繼2025年發表業界領先的A14製程技術之後，今年新推出的A13製程技術直接升級，實現更精簡且更高效的設計，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、及行動應用永無止境的運算需求。除了A13製程之外，台積電預告了A12。A12採用超級電軌（Super Power Rail）技術，為AI及高效能運算應用提供背面供電，也預計於2029年進入生產。在2奈米家族方面，台積電再擴展推出N2U製程，該技術採用了設計與技術協同優化，較N2P製程提升3%至4%、功耗降低8%至10%，邏輯密度提升2%至3%。N2U預計於2028年開始生產。發表新製程技術也激勵台積電今日股價強勁，盤面上「一支獨秀」成為焦點個股，台積電一度拉升至2135元，再創歷史新高，上漲85元，為盤中上漲金額第五名。