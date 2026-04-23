韓國天團BTS隊長RM近日在日本被爆出行為爭議，根據日媒報導，他在東京活動期間與友人外出聚會，期間疑似在東京街頭禁菸區吸菸，甚至還亂丟菸頭引發輿論討論，由於畫面被媒體拍下並公開，相關內容迅速在網路上流傳，也讓這起事件在粉絲與一般網友之間掀起熱議。

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▲BTS隊長RM被抓包在日本東京街頭禁菸區吸菸，還亂丟煙頭遭砲轟無禮。（圖／翻攝自RM IG@rkive）
▲BTS隊長RM被抓包在日本東京街頭禁菸區吸菸，還亂丟煙頭遭砲轟無禮。（圖／翻攝自RM IG@rkive）
RM出入酒吧被拍　疑多處違規吸菸引質疑

報導指出，RM當天在東京澀谷一帶與朋友聚會，頻繁進出居酒屋與酒吧，整體行程以飲酒聚會為主，不過過程中他被拍到在街道上直接吸菸，甚至疑似在設有禁菸標示的室內通道繼續點菸，除了吸菸地點引發爭議外，他甚至多次將菸蒂隨手丟棄在地面，疑似涉及亂丟垃圾行為。

據了解，當時現場一名警衛疑似因看見相關行為，主動上前勸阻RM，要求注意規定。事實上，日本對於公共場所吸菸的管理極為嚴格，尤其東京多個行政區早已劃設路上禁菸區，違規者可能面臨罰款。以澀谷為例，部分區域全面禁止邊走邊抽菸，若違規最高可被處以2萬日圓（約4000元新台幣）罰鍰，也因此此次事件才會在當地引發較大反應，並被放大檢視。

過往成員也曾捲入類似風波　粉絲反應兩極

值得一提的是，BTS成員過去也曾因吸菸問題受到關注，2023年成員柾國在美國被拍到街頭吸菸，當時也引發是否違反禁菸規定的討論，不過後續有粉絲實地查證，確認拍攝地點並非禁菸區，爭議才逐漸平息。

事件曝光後，日本當地網友普遍對其行為提出批評，認為在公共場所應遵守當地規範，並強調基本禮儀的重要性，不過也有聲音認為藝人私下行程應保有一定空間，且不同國家對吸菸文化的接受度存在差異，不宜過度放大，整起事件仍持續發酵，後續發展備受關注。

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是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...