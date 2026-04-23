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小嫻淡出演藝圈 回歸校園變身音樂系才女

小嫻登音樂會演出 緊張感爆棚嘆：隔行如隔山

▲小嫻（如圖）分享這2年回歸大學生活，自己就是一個主修聲樂的學生。（圖／小嫻臉書）

藝人小嫻過去演出許多戲劇、電影作品，並曾主持《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》等節目，深受許多觀眾喜愛。然而近年她淡出演藝圈移居屏東恆春生活，2年前更考進國立屏東大學音樂系，重拾學生身分，今（23）日小嫻在社群上分享近況，完成了班級音樂會，她坦言即使在演藝圈工作多年仍會感到緊張，上台前會慌張、怕唱錯，直呼：「這就是隔行如隔山！」小嫻重拾學生身分，今日她在社群上PO出多張身穿亮片禮服的美照，頂著一頭長髮看起來非常有氣質。小嫻在文中透露「又完成了一次班級音樂會，想給自己和每個人一個大大的掌聲。」這是她讀音樂系之後的第三次班級音樂會，闖蕩演藝圈多年的小嫻，被問到是否會緊張？她直言感覺真的不一樣，上台前依然會口乾舌燥、會慌張、怕唱錯、擔心找不到位置然後搞砸演出，但她認為「這就是隔行如隔山，去學習一個不擅長的新事物，所必須經歷的過程。」小嫻分享，這2年回歸大學生活，自己就是一個主修聲樂的學生，「我面對的是古典音樂作品、專業教授們的耳朵，以及對音樂素養的自我要求」，那種被放大檢視的壓力，將她拉回到小時候的狀態、最怕出錯的年紀，不過也因挫折感讓她重新體會到生命的熱度。她認為學習音樂沒有捷徑，每次都有進步空間，小嫻也在每次表演完後，都能在檢討自己的同時，給出一個繼續堅持學習下去的理由，認真態度引來許多網友稱讚，留言表示：「恭喜～又朝著理想往前一大步了」、「給自己有機會學習，留下美好的回憶」、「女神好棒」、「有機會也來我們這裡上台演奏分享喔。」