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▲陳妍希曬出律師函，透露已對造謠者申請強制執行。（圖／北京星權律師事務所微博）

陳妍希離婚後正式提告 法院判決侵權成立

造謠者拒不履行判決 陳妍希申請強制執行追討賠償

女星陳妍希近年來因婚姻與感情議題屢成輿論焦點，尤其與陳曉結婚後更是長期遭特定粉絲攻擊與抹黑，直到與陳曉離婚後才憤而提告，並且獲得勝訴，對方需賠償人民幣4萬元（約新台幣19萬元），不過對方始終沒有賠錢，因此陳妍希也透過經紀公司公告將對該名粉絲申請強制執行，並將所得賠償捐款做公益。據了解，陳妍希自2018年至2025年間，多次被特定網友在社群平台發文指控與散播不實消息，內容涉及人身攻擊與惡意造謠，對其名譽造成影響，儘管外界聲浪不斷，陳妍希過去始終未正面回擊，多數時間選擇低調面對，也讓該名粉絲變本加厲。直到陳妍希公開宣布結束與陳曉的婚姻後，她才決定採取法律行動，並對長期散布不實言論的網友提起訴訟，法院審理後認定該名使用「藍色的林」為化名的網友確實構成名譽侵權，判決需公開道歉，並賠償人民幣4萬元。對方雖提出上訴，但二審仍維持原判，駁回其請求，案件結果確定，成為她捍衛自身權益的重要一步。然而判決確定後，被告並未主動履行賠償與道歉義務，對此陳妍希透過律師正式向法院申請強制執行，希望透過法律機制確保判決落實，堅持要讓該名被告接受懲罰。值得注意的是，陳妍希表示若最終成功取得賠償金，將會全數捐贈給公益機構，展現回饋社會的態度。同時陳妍希也藉此呼籲，網路言論雖然自由，但仍需建立在事實與尊重之上，避免因不實資訊對他人造成傷害，讓不少人大讚她捍衛自身名譽的決心，同時也心疼她忍受黑粉造謠、抹黑長達7年的經歷。