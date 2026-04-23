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隨著國際機票進入全面調漲階段，加上近期全日空與日本航空又釋出調整燃油附加費訊息，出國旅遊成本又再度升高，讓旅客在規劃行程時密切關注優惠與搶票機會點。旅行社易遊網推出三大機票優惠活動，包含日本機票888元、獨家票價齊發、雙人票折扣碼，讓旅客依然有機會撿到便宜、輕鬆啟程。在整體票價上揚趨勢下，避開一線熱點、轉向高CP值的潛力城市已成為省荷包解方。易遊網指出，相較東京、大阪等熱門航點，日本二、三線城市票價普遍低約1至2成，不僅有助控制預算，也能避開擁擠人潮提升旅遊品質。易遊網攜手佈署眾多日本二、三線航點的台灣虎航，4月27日至29日獨家快閃推出指定航點9折優惠，推薦航點包含：佐賀來回含稅5,030元起，適合規劃九州慢旅、探索溫泉與在地文化；岡山來回含稅6,110元起，可延伸瀨戶內海藝術之旅；仙台來回含稅8,255元起；透過二、三線城市的旅遊選擇與把握優惠時機，玩出最抗漲的「聰明旅遊術」。除了虎航獨家優惠外，易遊網也祭出日本機票一口價搶購，明（24）日中午12點將開搶東京單程機票含稅888元，以及福岡來回機票含稅6,888元，極具吸引力的「逆勢甜甜價」，一定要準時上線拚手速！同時，4月24日前預訂日本旅遊相關商品，滿萬還有機會抽中日本秒殺歌姬LiSA台北小巨蛋演唱會雙人門票（價值4,880元區域座位）另外，易遊網線上購票也推加碼優惠。4月24日至5月2日期間在易遊網預訂中華航空機票，即可參加聯名護照套與聯名老帽抽獎；於指定週末透過易遊網APP預訂雙人機票，輸入折扣碼「2026ezsoberci」再享現折250元。推薦萬元左右的華航亞洲熱門航點：首爾來回機票含稅10,010元起、曼谷機票來回含稅10,095元起，皆適合來場結合美食、購物與文化體驗的城市旅行。